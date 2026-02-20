Sono passati più di dieci mesi dalla fine della sua avventura al Grande Fratello, ma Helena Prestes ogni tanto nel parla ancora e nella maggior parte dei casi lo fa con ironia. L'altra sera, ad esempio, la modella ha risposto in maniera divertente ad un ragazzo che in live le ha chiesto cosa ha fatto da quando è uscita dalla casa e ha menzionato la terapia che molti ex concorrenti dovrebbero fare per riprendersi da un'esperienza del genere.

La riflessione che diverte i fan

Negli ultimi giorni Helena ha condiviso le sue live su TikTok con un ragazzo piuttosto popolare su questa piattaforma (in rete si fa chiamare "il Dote"), lo stesso che ha invitato a Terni per realizzare qualche video divertente da pubblicare su YouTube.

Una domanda di Davide che ha colpito molto i fan è stata quella che ha fatto a Prestes su come è stato il periodo immediatamente successivo alla fine del Grande Fratello, e la risposta di lei è stata altrettanto sorprendente.

"Cosa faccio dopo il GF? Terapia", ha detto la modella strappando un sorriso a tutte le persone che erano collegate con lei in diretta.

Il gesto di Helena su X

Questa risposta di Helena ha conquistato tutto il suo fandom, tant'è che qualcuno l'ha pubblicata anche su X in un post che la modella ha condiviso sul suo account personale.

"Lei mi fa volare", "Ben detto", "Serve un po' di terapia visto tutto quello che è successo lì", "Secondo me la terapia dovrebbero farla gli altri", "Lascia stare le critiche e vai avanti", "Mi fai ammazzare dalle risate", "Sei unica", "Brava", "Fai bene", si legge sui social in questi giorni.

I contenuti delle live su TikTok

Tra un impegno di lavoro e l'altro, Helena cerca di ritagliarsi un po' di tempo per i fan e quasi ogni giorno fa una diretta su TikTok o su Instagram per aggiornarli su quello che sta facendo.

In live la modella chiacchiera amabilmente con i suoi sostenitori, apre i regali che le mandano, condivide i progetti che ha e qualche volta dialoga a distanza con Javier.

L'altra sera, ad esempio, gli Helevier hanno intrattenuto il loro fandom con battute e dolci frecciatine e lo hanno fatto nonostante entrambe avessero avuto una giornata di lavoro molto impegnativa.