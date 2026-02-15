Le trame delle puntate finali di Io sono Farah in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Tahir deciderà di entrare nel programma protezione testimoni per liberarsi dalla mafia irachena e turca. Farah, invece, scoprirà di attendere il suo secondo bambino.

Tahir entra nel programma protezione testimoni

Farah troverà il modo d'incastrare Gonul e Bade, le responsabili della morte di Ali Galip. Il punto di svolta avverrà quando la dottoressa distruggerà tali prove. La donna sceglierà la via del perdono, mettendo da parte la vendetta. Un sentimento che l'aveva segnata fin dal primo episodio dopo tutto quello che le era successo.

La protagonista comprenderà che anche Bade e Gonul sono vittime di un sistema più grande di loro e per questo sceglierà d'interrompere un circolo vizioso di meschinità. Allo stesso tempo, l'avvocatessa confesserà a Mehmet che Tahir ha mentito per proteggerla. Il poliziotto comprenderà che Bade ha sempre agito per difendere la famiglia.

Intanto il pubblico scoprirà che Tahir ha deciso di entrare nel programma protezione testimoni della polizia. In questo modo, il criminale riuscirà a liberare la sua famiglia dalla mafia turca e irachena.

Farah scopre di essere incinta del secondo bambino

Le anticipazioni sul finale rivelano che Farah scoprirà di attendere il suo secondo figlio e riceverà una lettera che le riempirà il cuore di speranza.

Kerim, invece, guarirà completamente dalla grave malattia, tanto da poter andare a scuola e giocare coi suoi compagni. L'ultima scena della serie tv mostrerà Farah, Tahir e Kerim riuniti lontano dalla Turchia, decisi a rifarsi una nuova vita distanti da tanto dolore.

Mehmet ha ricordato chi gli ha sparato alla testa

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a metà febbraio su Canale 5, Mehmet (Demet Ozdemir) è stato sospeso dal servizio. Il poliziotto è stato accusato di collaborare con Tahir (Engin Akyürek). Behnam, invece, ha minacciato (Gonul Derya Pınar Ak) dopo aver scoperto che ha ottenuto una grande parte di azioni di Ali Galip.

Il giorno dopo, Rahsan ha interrotto le nozze di suo figlio, rivelando che Farah ha incontrato Tahir e per questo potrebbe non essere pura.

Mahmud ha deciso di sospendere la funzione almeno per tre mesi.

Bekir e Tahir, invece, si sono alleati contro Behnam. Il criminale è poi riuscito a recuperare la chiavetta usb capace d'incastrare Farah dell'omicidio di Ali Galip. L'uomo è stato sorpreso dagli uomini di Behnam che l'hanno sequestrato e portato in una cella in Iran. Infine Mehmet ha finalmente ricordato chi gli ha sparato alla testa un anno fa grazie all'aiuto di Bade.