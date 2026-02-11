Nelle prossime puntate spagnole de La Promessa, Martina comunicherà la decisione di partire per New York. La scelta, annunciata poco prima della partenza, provocherà una reazione dura da parte di Adriano. L’uomo le rimprovererà di non aver condiviso prima le sue intenzioni e metterà in discussione la sincerità del loro recente riavvicinamento.

Martina vola a New York: Adriano dubita di lei

Il rapporto tra Adriano e Martina si incrinerà ulteriormente dopo la scoperta della sua partenza imminente per New York. La notizia, comunicata a pochi giorni dal viaggio, aprirà un confronto acceso.

Adriano faticherà ad accettare i tempi e le modalità con cui Martina gli ha parlato: “Era questo il momento in cui pensavi di dirmelo, Martina? Il giorno stesso della partenza? Tra due settimane te ne vai. Solo due settimane”.

Martina proverà a spiegarsi, ricordando di essere stata colta di sorpresa anche lei, ma per Adriano non sarà sufficiente: “E adesso dovrei crederti, giusto? Forse lo sapevi già quando sei venuta a baciarmi. Quando sei venuta a cercarmi in salotto, ti ricordi?”.

Martina si difende dalle accuse di Adriano

Il nodo centrale, però, resterà il gesto che li ha riavvicinati pochi giorni prima: “Perché sei venuta a baciarmi? Lo sapevi già e non ti importava niente, vero?”.

Martina respingerà quell’accusa, cercando di distinguere i sentimenti dalla confusione del momento: “Sono venuta a baciarti perché era quello che sentivo.

Senza pensare a niente altro”. Adriano, ferito, interpreterà quel gesto come un’illusione: “Certo. E hai deciso di divertirti un po’”.

“Non credermi, se non vuoi. Ma io non ti ho mentito. In quel momento non sapevo nulla della cena né che Jacobo sarebbe arrivato con i biglietti”, dirà Martina.

Adriano non perdona Martina

Adriano non dimenticherà, però, un dettaglio che per lui resta una prova: “Mi hai mentito quando ti ho chiesto della sorpresa, Martina. Te lo ricordi?”. La risposta di Martina sarà sincera, ma segnata dalla stanchezza: “È che ero sopraffatta”.

Il confronto non porterà a una soluzione immediata. Resteranno la frustrazione di Adriano e il senso di smarrimento di Martina, divisi tra ciò che provano e il futuro che li attende.