"Datti ai cavalli", questo il commento ironico di Alessandro Rosica in un post riguardante Andrea Iannone. Nel dettaglio, l'esperto di gossip ha ironizzato sullo sportivo lasciando intendere che tutte le donne che ha frequentato o con qui è stato insieme sono "scappate" da lui più lontano possibile come Elodie, Belen e Rocio Munoz Morales.

Rosica vs Iannone

In un post su Instagram, Andrea Iannone ha fatto riferimento alla fine della relazione con Elodie: "Le donne vanno e vengono, ma la vita non ti premia due volte con una brava donna".

Tre le persone che hanno commentato c'è stato anche Rosica che ha ironizzato sulla virilità del campione della MotoGP: "Bro hai tentato la giocata del secolo pensando di essere furbo.

Avevi atteggiamenti complici con Elodie e con la sua amica, ma alla fine non eri un granché quindi loro si sono fidanzate e sei rimasto fregato. Anche Belen Rodriguez ti ha dato il due di picche e non ti risponde più. Invece Rocio è già scappata. Datti ai cavalli".

Dal canto suo lo sportivo ha deciso di replicare con tono ironico alludendo che quanto detto dall'esperto di gossip siano solo pettegolezzi: "Sai tutto tu. Che grande che sei".

L'ironia del web

Su X, il dissing tra Rosica e Iannone non è passato inosservato.

Un utente ha ironizzato sulla questione: "Ma seriamente Iannone ha risposto ai commenti sulla sua virilità?". Un altro utente invece ha elogiato lo sportivo poiché ha avuto relazione con tutte ragazze famose e belle: "Andrea è comunque un bomber".

Un utente ha criticato l'esperto di cronaca rosa: "Sono anni che mi chiede perché Rosica abbia tutto questo seguito". Un ulteriore utente ha aggiunto: "Iannone mi è indifferente, ma ciò che scrive Rosica è totalmente fuori luogo", anche un altro ha scritto: "Mi sono imbarazzata io al posto di Iannone a leggere un commento simile"; mentre un altro ancora ha affermato: "Io capisco che il suo lavoro è scrivere pettegolezzi, ma non andando a scrivere sotto all'account di una persona per deriderlo". Tra i vari commenti c'è anche chi ha criticato la presunta frecciatina dello sportivo nei confronti della sua ex Elodie: "Ma seriamente questo parla di brave ragazze? E poi scusatemi chi sarebbe la donna con la quale è stato premiato la prima volta?".