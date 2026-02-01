Sabato 31 gennaio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per te e tra i protagonisti ci sono stati Micaela e Antonino: lei ha deciso di lasciare il marito dopo che questo l'ha tradita per un anno e mezzo. Maria De Filippi ha più volte incoraggiato la donna ad aprire la busta, ma al web non è piaciuto il gesto della conduttrice: "Forza le conclusioni della storia".

La storia di Micaela e Antonino

Antonino si è rivolto alla redazione di C'è Posta per te per recuperare il matrimonio con Micaela. Quest'ultima ha deciso di lasciarlo dopo aver scoperto di essere stata tradita per un anno e mezzo.

Vedendo il marito, la donna si è commossa e ha lasciato intendere di essere pronta ad aprire la busta. Tuttavia Micaela ha sollevato dei dubbi riguardanti la fiducia nei confronti di Antonino: "Chi me lo dice che non lo rifai più?". A quel punto è intervenuta Maria De Filippi che ha cercato di mediare tra i due coniugi: "Vuoi aprire? Apri se pensi che questa cosa ti possa far vivere più serena".

Maria De Filippi prima aveva il pregio di mediare ora forza terribilmente le conclusioni della storia.#cepostaperte — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) January 31, 2026

È polemica tra i telespettatori

Su X, i telespettatori di C'è Posta per te hanno criticato la conduttrice poiché secondo loro non è stata dura nei confronti del ragazzo ma al contrario ha cercato più volte di spronare Micaela ad aprire la busta e perdonare il marito.

Il giornalista di Fanpage Ciro Pellegrino senza giri di parole ha detto: "Maria De Filippi prima aveva il pregio di mediare, ora forza terribilmente le conclusioni della storia". A fare eco ci ha pensato l'account Lallero: "Giusto, come dice Ciro. Capisco tutto, ma la buona volontà si dovrebbe fermare ad un certo punto". Un altro telespettatore ha affermato: "Il programma tende a far finire col lieto fine". Un altro ha ironizzato su Maria De Filippi: "Da c'è posta per te' a 'ce po' sta', per te è un attimo". Un utente ha invece spezzato una lancia a favore della conduttrice: "Le cose sono andate diversamente non diciamo cose che non corrispondono alla verità. Lei ha detto palesemente che non voleva neanche accettare la storia.

Inoltre quando Micaela ha aperto la busta, Maria si è raccomandata con lui di non tradirla più". Tra gli utenti c'è chi ha detto di aver smesso di vedere la trasmissione e chi invece ha tagliato corto: "Evidentemente gli autori hanno capito che le storia a lieto fine fanno più ascolti". Tuttavia c'è anche chi ha fatto un plauso alla conduttrice e alla redazione per aver eliminato le storie con i vip ed inserito solamente storie di personaggi comuni: "Era ora che in redazione lo capissero". Un altro utente anche ha affermato: "Ragazzi a noi piacciono i litigi tra famiglie, i tradimenti non i palloncini con i bambini che durano 30 minuti". Un telespettatore ha affermato: "Basta storie sdolcinate".

Infine c'è chi ha commentato: "Ho smesso di vedere C'è Posta per te perché alcune storie mi sembrano al limite dell'assurdo e le trovo davvero troppo romanzate".

Ascolti tv: C'è Posta per te vince, ma The Voice Kids sale

Nel prime time di ieri, si è rinnovata la sfida degli ascolti tv.

Su Rai 1, Antonella Clerici con The Voice Kids non è riuscita a vincere ma il programma è salito rispetto alla scorsa settimana incollando al piccolo schermo 3.333.000 spettatori pari al 22% dalle 21:23 alle 00:32.

Su Canale 5, C'è Posta per te condotto da Maria De Filippi ha vinto la serata con 3.935.000 spettatori con uno share del 27.1% dalle 21:24 alle 00:44 (Buonanotte a 1.712.000 e il 27%).

In Altre Parole in onda sul La7 ha invece raccolto davanti al piccolo schermo 1.122.000 spettatori con il 6.2% nella prima parte e 547.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte chiamata In Altre Parole.