Emozione e leggerezza si sono intrecciate nella quarta serata di Sanremo 2026, quella dedicata alle cover e ai duetti. Tra gli ospiti più attesi è salita sul palco dell’Ariston Caterina Caselli, che ha ricevuto il Premio alla Carriera in un momento intenso e carico di significato. A stemperare l’atmosfera ci ha pensato poi l’ironia di Alessandro Siani, protagonista di un intervento tra battute e riflessioni sul presente.

Da "nessuno mi può giudicare" al premio alla carriera per Caterina Caselli

Il “Casco d’Oro” della musica italiana è apparso visibilmente emozionato mentre ritirava il riconoscimento a Sanremo 2026.

Alle sue spalle scorrevano in bianco e nero le immagini di Nessuno mi può giudicare, il brano che la consacrò al grande pubblico nel 1966 e che ancora oggi viene considerato un inno alla libertà personale.

Proprio parlando di quel messaggio, Caselli si è interrotta per la commozione. “Sono stata fortunata. Ho fatto degli incontri che hanno segnato positivamente questo percorso”, ha detto sul palco dell'Ariston. Poi ha ricordato quanto sia ancora attuale il senso di quella canzone: la rivendicazione della libertà dal giudizio altrui, un tema che attraversa generazioni.

“Sentitevi liberi dal giudizio, non abbiate paura”, è stato il messaggio rivolto ai giovani, accolto da un lungo applauso. Accanto a lei, Laura Pausini le ha dedicato parole di stima: “Sei un esempio per molte donne”.

“Sei sulla buona strada”, ha replicato Caselli con un sorriso, strappando una risata al pubblico.

Lo show di Alessandro Siani tra risate e riflessioni

Dopo l’intensità dell’omaggio, l’atmosfera del Festival di Sanremo 2026 si è alleggerita con l’arrivo dell'ospite misterioso: Alessandro Siani. Il comico napoletano ha alternato battute pungenti sulla contemporaneità a osservazioni più profonde, riuscendo a coinvolgere la platea dell’Ariston.

Tra ironia sulla vita quotidiana e qualche frecciata leggera al mondo dello spettacolo, Siani ha mantenuto un equilibrio che ha fatto ridere senza mai scivolare nella polemica. Il pubblico ha risposto con applausi convinti, trasformando il suo intervento in uno dei momenti più apprezzati della serata.

Episodi di Sanremo 2026 commentati sui social

La quarta serata - dedicata alla premiazione seguita alla classifica delle cover di Sanremo 2026 -ha regalato anche altri passaggi destinati a diventare virali. Tra questi l’esibizione di Levante e Gaia, che hanno reinterpretato un grande classico con forte intesa scenica. A chiudere la performance, un bacio sulle labbra che ha immediatamente acceso i social, diventando uno dei frame più condivisi della puntata.

Grande emozione anche per il duetto tra Tredici Pietro e Gianni Morandi. L’incontro tra generazioni ha conquistato il pubblico dell’Ariston, ma è stato anche oggetto di polemica da parte di Alessandro Gassman. L'attore ha dichiarato - in un contenuto pubblicato sui social - che non poteva essere ospitato al Festival perché c'era suo figlio in gara.

Non è mancata l’energia pura con LDA e Aka 7even insieme a Tullio De Piscopo sulle note di “Andamento lento”: una performance ritmata che ha fatto ballare la platea e chiuso il cerchio di una puntata ricca di emozioni contrastanti.