L'ospitata di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo a Uomini e donne sta facendo discutere: la dama, in particolare, sembra non essere piaciuta alla maggior parte degli telespettatori per l'atteggiamento che ha avuto prima e dopo la proposta di matrimonio. Un parere che condividono tanti utenti social, infatti, è quello secondo il quale la protagonista del trono Over avrebbe straparlato e non si sarebbe goduta il romantico gesto del compagno.

Le critiche ad Agnese sui social

La puntata di Uomini e donne in cui Roberto ha chiesto la mano di Agnese ha un po' diviso il pubblico: da un lato c'è chi si è emozionato, dall'altro chi non ha apprezzato il comportamento della dama in studio.

Un'opinione che hanno espresso molti fan del programma, infatti, è quella secondo la quale la protagonista del trono Over avrebbe parlato troppo e non si sarebbe goduta la proposta di matrimonio.

Tra gli spettatori c'è anche chi è convinto che Maria De Filippi non nutrirebbe molta simpatia per Agnese, e a confermarlo sarebbero i diversi tentativi che ha fatto per provare a zittirla quando il compagno stava per inginocchiarsi davanti a lei.

Pioggia di commenti negativi sulla dama di Uomini e donne

Sui social sono stati pubblicati molti commenti negativi su Agnese e su come si è comportata nel corso dell'ospitata con Roberto a Uomini e donne.

"Lei è così finta e prolissa", "Ha la capacità di essere sempre inappropriata", "Fa la prima donna anche quando non serve", "Oggi è stata di cattivo gusto", "Anche Maria non la regge", "Maria è una bimba di Roberto e non sopporta Agnese, è palese", "Lui si dichiara e lei parla di quanto russa, ma come si fa?", "Teatrale e costruita, non mi piace", "Deve sempre spettacolarizzare tutto, anche questi baci cinematografici sono too much", si legge su X in queste ore.

Quando si celebrerà il matrimonio

Nonostante le critiche, Agnese e Roberto sono felicissimi e tra poco più di un anno diventeranno marito e moglie.

Nella lettera con la quale si è dichiarato alla fidanzata, infatti, il cavaliere di Uomini e donne ha svelato che le nozze dovrebbero celebrarsi dopo il 3 aprile 2027, ovvero il giorno in cui suo figlio compirà 18 anni e potrà fargli da testimone.