Sara Gaudenzi sta cercando l'amore a Uomini e donne, ma una parte del pubblico ha perso interesse per il suo percorso da quando Marco Veneselli si è autoeliminato. Interpellato da Lorenzo Pugnaloni su quello che pensa attualmente della tronista, il giovane ha sorpreso dicendo che finché lei sarà nel cast del dating-show non intende parlare per non mancarle di rispetto.

Le prime parole dopo l'addio a Uomini e donne

Sono passati pochi giorni da quando Marco si è autoeliminato da Uomini e donne, ma tra i fan c'è ancora chi spera in un suo ritorno.

Stando alle anticipazioni delle ultime registrazioni, però, la situazione tra il giovane e Sara non si è sbloccata, anzi lei è andata avanti uscendo in esterna con altre persone.

Lorenzo Pugnaloni ha contattato Veneselli per chiedergli un commento sull'esperienza che ha fatto nel dating-show, ma ha ricevuto una risposta inaspettata.

"Non vorrei rilasciare nessuna intervista perché la vedrei come una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Lei sta ancora facendo il suo percorso e non mi va di parlare di una persona che non è presente e non può rispondere. Più avanti, volentieri. Vorrei attendere perché ora lei sta vivendo una situazione difficile", sono state le parole con le quali Marco ha declinato l'invito dell'esperto di gossip.

Per quello studio era bamboccione, strano, particolare e non adatto, ma il rispetto e l'interesse che aveva per la pescivendola non ce lo aveva nessuno #uominiedonne #buriners pic.twitter.com/K7jEKBJBN7 — Maria (@Maria89335744) February 2, 2026

I complimenti dei fan per Marco

Il bel gesto di Marco nei confronti di Sara ha sorpreso in positivo tutto il pubblico di Uomini e donne, in particolare chi ha sempre fatto il tifo per lui nel programma.

"In quello studio lui era quello strano, ma il rispetto e l'interesse che aveva per lei era reale", "Che cuore che sei Marco", "Un principino", "Lui è andato via perché pensava che lei non era interessata, e ha avuto ragione", si legge su X in queste ore.

Le anticipazioni della prossima puntata

La conoscenza tra Marco e Sara è finita a metà gennaio e non è mai ricominciata: le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda prossimamente, infatti, svelano che la tronista proverà ad andare avanti portando in esterna Alessio e Mattia, due ragazzi nuovi.

Il corteggiatore romano, invece, non tornerà in studio e non verrà più nominato davanti alle telecamere.