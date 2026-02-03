Sara Gaudenzi sta cercando l'amore a Uomini e donne, ma una parte del pubblico ha perso interesse per il suo percorso da quando Marco Veneselli si è autoeliminato. Interpellato da Lorenzo Pugnaloni su quello che pensa attualmente della tronista, il giovane ha sorpreso dicendo che finché lei sarà nel cast del dating-show non intende parlare per non mancarle di rispetto.

Le prime parole dopo l'addio a Uomini e donne

Sono passati pochi giorni da quando Marco si è autoeliminato da Uomini e donne, ma tra i fan c'è ancora chi spera in un suo ritorno.

Stando alle anticipazioni delle ultime registrazioni, però, la situazione tra il giovane e Sara non si è sbloccata, anzi lei è andata avanti uscendo in esterna con altre persone.

Lorenzo Pugnaloni ha contattato Veneselli per chiedergli un commento sull'esperienza che ha fatto nel dating-show, ma ha ricevuto una risposta inaspettata.

"Non vorrei rilasciare nessuna intervista perché la vedrei come una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Lei sta ancora facendo il suo percorso e non mi va di parlare di una persona che non è presente e non può rispondere. Più avanti, volentieri. Vorrei attendere perché ora lei sta vivendo una situazione difficile", sono state le parole con le quali Marco ha declinato l'invito dell'esperto di gossip.

I complimenti dei fan per Marco

Il bel gesto di Marco nei confronti di Sara ha sorpreso in positivo tutto il pubblico di Uomini e donne, in particolare chi ha sempre fatto il tifo per lui nel programma.

"In quello studio lui era quello strano, ma il rispetto e l'interesse che aveva per lei era reale", "Che cuore che sei Marco", "Un principino", "Lui è andato via perché pensava che lei non era interessata, e ha avuto ragione", si legge su X in queste ore.

Le anticipazioni della prossima puntata

La conoscenza tra Marco e Sara è finita a metà gennaio e non è mai ricominciata: le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda prossimamente, infatti, svelano che la tronista proverà ad andare avanti portando in esterna Alessio e Mattia, due ragazzi nuovi.

Il corteggiatore romano, invece, non tornerà in studio e non verrà più nominato davanti alle telecamere.
