Dopo aver analizzato la prima puntata del serale, i ragazzi di Amici hanno cominciato a scoprire le prove che saranno chiamati ad affrontare nel corso del secondo appuntamento. Nel corso del daytime del 24 marzo, ad esempio, è stato anticipato che sabato prossimo potrebbe esserci un doppio confronto tra Alessio e Nicola: Emanuel Lo ha lanciato un guanto di sfida sull'hip-hop e Alessandra Celentano ha risposto con un assolo di neoclassico.

I faccia a faccia al serale di Amici

Mancano pochi giorni alla registrazione della seconda puntata del serale di Amici, ma i fan sono già stati messi al corrente di alcune delle prove che i professori potrebbero schierare durante la serata.

In questi giorni Emanuel Lo ha deciso di lanciare un guanto di sfida a Nicola: l'insegnante di ballo ha chiesto all'allievo di preparare un assolo di hip-hop che potrebbe dover eseguire contro Alessio.

La maestra Celentano ha accettato questo confronto e poi ha subito rilanciato proponendone un altro: la docente ha creato una coreografia in stile neoclassico che entrambi i danzatori dovranno studiare in vista della prossima puntata.

Alessio verso Nicola e Nicola verso Alessio 🔥#Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 24, 2026

In arrivo nuove eliminazioni

Nel corso della seconda puntata del serale di Amici, dunque, potrebbe esserci un doppio confronto tra Alessio e Nicola, ma molto dipenderà da come andrà la gara di manche in manche.

Una cosa certa è che nel prossimo appuntamento almeno due allievi dovranno lasciare la scuola: dopo la tripla eliminazione del debutto, i giudici saranno chiamati ad escludere altri talenti dalla gara che porterà alla proclamazione del vincitore nella seconda metà di maggio.

I talenti più a rischio

Il daytime di Amici del 24 marzo si è aperto con un momento interamente dedicato a Valentina e agli errori che ha commesso nella prima puntata del serale.

Giordana Angi ha provato ad aiutare la ragazza a superare le sue paure, ma tra i fan c'è chi pensa che la prossima volta la cantante potrebbe rischiare seriamente l'eliminazione.

Anche Alessio e Caterina non hanno convinto la giuria all'esordio, quindi al momento figurano nella lista dei titolari che tra qualche giorno potrebbero giocarsi il posto nella scuola.