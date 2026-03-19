Il serale di Amici 25 inizierà sabato 21 marzo, ma la prima puntata è stata registrata oggi e in rete sono già disponibili le anticipazioni di molte delle cose che sono accadute. Al debutto ci sono state tre eliminazioni, ma quella di Michele al termine della seconda manche ha fatto finire Lorella Cuccarini in lacrime. La ballerina Kiara, invece, è stata l'unica a non esibirsi davanti alla giuria.

La reazione all'eliminazione di Michele

Le anticipazioni della registrazione di Amici del 19 marzo svelano che ben tre allievi sono stati eliminati.

Opi ha lasciato la scuola dopo la prima manche, mentre al termine della seconda è toccato a Michele.

Lorella Cuccarini ha protestato per la decisione di Rudy Zerbi di mandare a rischio tutti e tre i cantanti della sua squadra, poi non ha trattenuto le lacrime quando ha salutato il suo alunno.

Dopo la terza partita sono andati al ballottaggio due ragazzi seguiti da Alessandra Celentano: il terzo eliminato della prima puntata, infatti, sarà uno tra Emiliano e Antonio.

L'unica titolare che non si è esibita al debutto è Kiara, ballerina del team Pettinelli-Emanuel Lo.

Il ruolo di Alessandro Cattelan

Il meccanismo del serale di quest'anno prevede la consueta sfida a squadre (con tre diverse manche in ogni puntata) intervallata da momenti di divertimento.

Tra una partita e l'altra, infatti, Celentano, Zerbi, Cuccarini e Malgioglio hanno partecipato ad un gioco condotto da Alessandro Cattelan: i tre professori e il giudice hanno dovuto scoprire una password tramite indizi che ha fornito il presentatore.

Giudici e professionisti del cast di Amici

Per settimane si è parlato della giuria del serale di Amici e di come sarebbe potuta cambiare rispetto a quella dell'anno scorso.

Negli ultimi giorni sui social sono stati dati alcuni indizi sui quattro componenti della commissione esterna (uno in più rispetto alle passate edizioni), ma alla fine sono stati gli stessi addetti ai lavori a svelare la loro identità.

Concretamente, però, non è cambiato quasi nulla: l'unica novità è rappresentata da Gigi D'Alessio, che è andato ad aggiungersi ai riconfermati Elena D'Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio.

Nel corpo di ballo, invece, ci sono sia new entry che un'assenza importante: gli ex allievi Chiara, Francesco, Alessia, Asia e Marisol hanno debuttato come professionisti, invece Giulia Stabile ha dato forfait perché è in tour con la cantante Rosalìa.