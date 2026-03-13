Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 nella settimana tra il 16 e il 21 marzo 2026, il pubblico assisterà all'ennesima svolta cruciale: Hope ammetterà finalmente i propri sentimenti per Finn.

Continua la "guerra fredda" tra la dinastia Forrester e quella delle Logan. Steffy, forte dei dati forniti da Carter che evidenziano un crollo verticale dei profitti dopo l'uscita di scena di Thomas, annuncerà l'intenzione di tagliare i finanziamenti alla linea Hope for the Future. Per la figlia di Ridge e Taylor si tratta di una decisione squisitamente aziendale; Hope, al contrario, è convinta che sia l'ennesimo tentativo di penalizzarla sul piano personale.

In effetti, Steffy appare sempre più insofferente rispetto all'influenza delle Logan sulla Forrester Creations. E tutta questa tensione si sposterà presto dall'ambito commerciale a quello privato. Nelle puntate in onda dal 16 al 21 marzo la CEO accuserà Hope di giocare la "Logan Card", ovvero di manipolare i sentimenti di Ridge e degli altri membri della famiglia per mantenere privilegi non giustificati dai risultati economici.

Questa retorica della meritocrazia contro il nepotismo diventerà il fulcro narrativo della settimana. Ridge, pur volendo proteggere Hope, sarà costretto a riconoscere che il giudizio della ragazza appare offuscato, sia a causa della sua salute (le persistenti emicranie) sia per l'instabilità emotiva.

Il ritorno di Thomas e il crescente coinvolgimento di Hope con Finn, marito di Steffy, inizieranno a sollevare sospetti anche nello stilista.

Hope in crisi: dominata dalla passione per Finn

In questo contesto di instabilità professionale ed emotiva, la salute di Hope Logan si trasformerà in una chiave di volta. Le sue emicranie croniche sono state finora l'espediente per un contatto fisico e intimo con il dottor John Finnegan. Finn, agendo per senso di responsabilità medica e amicizia, è intervenuto con dei massaggi per alleviare il dolore di Hope, ma quei tocchi hanno scombussolato la giovane, che ha iniziato a sognare a occhi aperti un futuro con lui.

Questa dinamica non sfuggirà a Brooke. Temendo che la figlia stia ripercorrendo i suoi stessi errori sentimentali, la Logan senior lancerà un duro avvertimento: innamorarsi del marito di Steffy porterebbe a una tragedia collettiva.

Anche Hope sembra consapevole del rischio, ma appare incapace di frenare le proprie emozioni. Se in un primo momento si giustificherà lodando la "gentilezza" e la "premura" di Finn, delle qualità che non ritrova più nei Forresterm finirà poi per ammettere di esserne attratta anche a livello fisico.

Sconvolta, Brooke pretenderà sincerità assoluta, e Hope le confesserà l'intensità provata durante i massaggi di Finn. Nel frattempo, Steffy si sfogherà con il marito, ribadendo la propria irritazione verso Hope e definendola una "presenza tossica". La tensione salirà ulteriormente quando Steffy affronterà Brooke, confessandole il timore che la figlia possa essere una cattiva influenza per Finn.

La situazione precipiterà quando la piccola Beth si ammalerà.

Finn accorrerà per visitarla e la sua delicatezza affascinerà Hope più che mai: accanto a lui, lei si sente al sicuro. Un abbraccio di riconoscenza farà emergere emozioni impossibili da ignorare. Sebbene Finn tenti di restare distaccato, Hope capirà che i propri sentimenti stanno diventando pericolosi.

L'ombra di Sheila Carter

Sullo sfondo, Sheila Carter continua a tessere la sua tela. Dopo il matrimonio con Deacon Sharpe, l'ex infermiera cerca di convincere Finn della propria redenzione, usando il marito come garante. Deacon, sinceramente innamorato, difenderà Sheila davanti a Ridge e Steffy, finendo però per isolarsi ulteriormente dalla figlia Hope.

Le anticipazioni rivelano che Sheila non resterà a guardare.

Dopo aver origliato conversazioni cruciali, scoprirà i sentimenti di Hope per Finn e progetterà di usarli per allontanare definitivamente Steffy dalla vita del figlio. Sheila vede in Hope un’alleata involontaria: la sua speranza è che la Logan seduca Finn, spingendo Steffy a lasciarlo e garantendole così il libero accesso al figlio, senza più barriere protettive.

Recap delle ultime puntate di Beautiful

Nelle ultime puntate della soap americana Ridge ha tentato di portare la pace in azienda proponendo a Brooke di diventare co-CEO al fianco di Steffy. La moglie ha però rifiutato l'incarico temendo che la sua presenza ai vertici avrebbe potuto alimentare l'aggressività di Steffy.

Nel frattempo il matrimonio tra Steffy e Finn ha iniziato a mostrare nuove crepe.

Dopo che Finn ha preso apertamente le difese di Hope, criticando la decisione aziendale di Steffy di tagliare i fondi alla Hope for the Future, la CEO della Forrester si è sfogata con Liam e ha espresso il timore che Hope voglia punirla.

Lato Spencer, il test del DNA ha confermato ufficialmente che Bill è il padre di Luna. Commosso dalla notizia, il potente editore ha deciso di recuperare il tempo perduto e ha chiesto a Poppy e Luna di trasferirsi immediatamente a casa sua per iniziare una vita insieme come una vera famiglia. Una novità che ha scosso Katie. La sorella di Brooke, pur cercando di apparire razionale, è apparsa visibilmente turbata.