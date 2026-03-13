Negli Stati Uniti il pubblico di Beautiful discute animatamente dell'ascesa di "Dark Hope": la figlia di Brooke si è progressivamente trasformata in un personaggio pericoloso.

Gli appassionati della soap americana hanno sempre (o quasi) conosciuto Hope Logan come l'incarnazione della purezza e, nomen omen, della speranza. In mezzo a personaggi dalla dubbia morale, pronti a lasciarsi travolgere dalle passioni e dai rancori, la giovane Logan, interpretata dal 2018 da Annika Noelle) è sempre apparsa come una persona dall'anima gentile e così delicata, attenta al prossimo e in grado di perdonare tutti.

Quella Hope sta però cedendo il passo a una donna più sfaccettata e contraddittoria. E sempre più vicina all'impronta materna. Parte del pubblico accetta a fatica tale evoluzione. Qualche spettatore, invece, sembra contento di vederle finalmente tirar fuori gli artigli. Negli USA, il dibattito fra i fan è particolarmente acceso. Sui social c'è chi addirittura accusa gli autori di aver corrotto l'unico personaggio puro della serie.

Anni fa (quando il personaggio era ancora interpretato da Kim Matula), Hope ebbe già un periodo di sbandamento legato all'abuso di ansiolitici per gestire lo stress delle sue vicende sentimentali. In quel caso, però, tutti i suoi errori dipendevano da una causa efficiente.

Dunque era ancora una vittima delle circostanze e non una giovane donna che sceglieva attivamente l'oscurità.

Qualcosa è già cambiato dopo la rottura con Liam. Per anni, Hope ha vissuto nell'ombra del triangolo con Liam e Steffy, cercando sempre di essere comprensiva, accogliente e aperta al dialogo. Stanca di combattere con la rivale, si è lasciata intrigare da Thomas e ha poi deciso di divorziare da Liam. E così ha avuto inizio una nuova fase: una trasformazione. La figlia di Brooke e di Deacon ha cominciato a ribellarsi contro le aspettative altrui.

Come Hope si è trasformata in un personaggio ambiguo

Dopo aver ceduto a un'attrazione irrefrenabile per Thomas Forrester, l'uomo che l'aveva ossessionata per anni, è nata una nuova Hope, più aggressiva e più indipendente.

Il pubblico italiano si sta accorgendo in questi giorni come la giovane Logan abbia cominciato a non accettare più le critiche di sua madre Brooke, che vede in lei i propri antichi errori, né le imposizioni di Steffy alla Forrester Creations. E d'ora in poi Hope comincerà a reclamare potere, sia a livello professionale che sessuale, arrivando a degli scontri verbali sempre più feroci.

E presto il personaggio svelerà il suo lato cinico e quasi spietato. Negli USA la chiamano appunto la "Dark Hope" e ne sono sconvolti. Le puntate già trasmesse in Italia a febbraio e a marzo 2026 hanno introdotto alcuni indizi che potrebbero giustificare questo cambiamento repentino. Hope ha iniziato a soffrire di forti emicranie e piccoli sbalzi d'umore.

E presto, in base alle anticipazioni disponibili, sarà vittima di fantasie e sogni ad occhi aperti, fino a cedere a delle vere e proprie allucinazioni.

Gli spoiler americani rivelano che queste allucinazioni la porteranno a immaginarsi un coinvolgimento sessuale con Finn. Poi la trasformazione diventerà "oscura" anche a livello professionale. Carter Walton, il pilastro legale della Forrester, si schiererà dalla parte di Hope contro i Forrester. I due, entrambi contrari alla "dittatura" di Steffy e Ridge, cominceranno dapprima a collaborare come alleati, poi si legheranno in una relazione passionale.

Carter diventerà l'amante e il braccio armato di Hope. E la Logan pianificherà una vera e propria scalata aziendale.

Un coup d'état per togliere il controllo della Forrester Creations a Steffy e Ridge. Carter arriverà a falsificare dei documenti legali per dare a sé stesso e a Hope poteri decisionali assoluti in azienda. E questo gioco sporco metterà Hope in una posizione di potere mai avuta prima, esponendola al rischio di una denuncia penale. Diventerà, insomma, una Logan spietata che usa il sesso e la manipolazione per ottenere ciò che vuole.

La diagnosi: il meningioma

Ed ecco lo spoiler: gli sceneggiatori hanno inserito un paracadute per giustificare trasformazione. Per spiegare la cattiveria che ha conquistato il cuore di Hope, tireranno fuori una malattia. Hope scoprirà infatti di avere un tumore al cervello benigno.

Un meningioma. I mal di testa, le allucinazioni e il malessere dipendevano quindi da questa condizione. E il male spiegherà anche i suoi sbalzi di personalità, le sue fantasie sessuali fuori controllo e la sua aggressività.

E proprio quando starà per ottenere tutto quello che vuole, ovvero il potere e la vendetta su Steffy, la sua salute crollerà. La crisi medica renderà Hope di nuovo vulnerabile e confusa. La giovane Logan si troverà quindi fra tre fuochi. Rivolgerà la sua attenzione contemporaneamente a Carter, Thomas e Finn, che rimarrà il suo medico e l'oggetto del desiderio residuo.

Recap delle ultime puntate

Nelle puntate trasmesse nella prima metà di marzo 2026 su Canale Hope ha dovuto affrontare gli attacchi di Steffy.

La figlia di Ridge ha deciso di chiudere la linea Hope for the Future. Al contempo ha ricominciato a guardare a Hope come a una nemica da tenere sotto controllo. Steffy crede infatti che Hope sia una cattiva influenza per Finn e che ha già chiesto al marito di allontanarsi da lei.

La chiusura della linea Hope for the Future non sembra solo una mossa aziendale di Steffy, ma viene vissuta da Hope come un vero e proprio attacco alla sua identità.

Nel frattempo, la giovane Logan ha dovuto anche preoccuparsi di suo padre Deacon, che ha sposato la pericolosa Sheila chiedendole di perdonarla per i suoi errori passati. La comprensione mostrata da Hope nei confronti di Sheila Carter ha sconvolto tutti, non solo Steffy.