Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset dal 22 al 29 marzo 2026. Le novità riguarderanno in primis l'appuntamento con Forbidden Fruit, la fortunata soap opera turca che in daytime continua a registrare ottimi ascolti, mentre nella fascia di prime time non sta ottenendo risultati eccellenti.

Le puntate previste nella fascia serale, a partire dal prossimo giovedì, saranno ridotte e avranno una durata decisamente più breve rispetto al passato.

Problemi in vista anche per il Grande Fratello Vip: la doppia puntata serale del reality show condotto da Ilary Blasi sarebbe a rischio cancellazione dalla programmazione.

Forbidden Fruit tagliata: cambio programmazione Mediaset 22-29 marzo

Il cambio programmazione tv di Canale 5 interesserà l'appuntamento con Forbidden Fruit nella fascia di prime time. Il prossimo appuntamento è in programma per giovedì 26 marzo dalle 21:55 in poi ma, a differenza di quanto è accaduto la scorsa settimana, non andrà avanti fino alle 00:30 circa.

Come riportato attualmente dalla Guida Tv Mediaset, le nuove puntate trasmesse in prime time andranno in onda fino alle 00:05 circa.

Confermati, invece, gli appuntamenti della soap opera turca sia nel daytime pomeridiano feriale sia nel weekend, con le puntate speciali di un'ora che prenderanno il posto degli speciali di Amici.

Grande Fratello Vip a rischio nella programmazione Mediaset

Il cambio programmazione Mediaset interesserà anche il Grande Fratello Vip, tornato in onda questa settimana seppur con ascolti ben al di sotto delle più rosee aspettative.

Dopo un esordio con il 18,50% di share, il reality show condotto da Ilary Blasi ha perso spettatori raggiungendo il 13,40% di share con la seconda puntata settimanale del venerdì.

E, proprio questi ascolti al ribasso, starebbero spingendo i vertici del Biscione a prendere dei seri provvedimenti per le prossime settimane.

Al momento è confermata solo la puntata di martedì 24 marzo, mentre quella del venerdì potrebbe essere cancellata dalla programmazione serale di Canale 5 per lasciare spazio a dei film che andrebbero a sfidare il talent show The Voice Generations condotto da Antonella Clerici su Rai 1.