Svolta nelle indagini sulla morte di Ana a La Promessa: nelle prossime puntate si scoprirà che qualcuno ha fatto fuori la donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Ricardo lascerà il palazzo per proteggere Pia e Santos resterà di nuovo da solo. Il ragazzo, inoltre, dovrà affrontare il lutto di sua madre e scoprirà che la donna non è deceduta per cause naturali.

Il ritorno di Santos a La Promessa e la partenza di Ricardo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Santos tornerà protagonista nelle prossime puntate. Dopo essere andato via con sua madre Ana, Santos tornerà e riabbraccerà Ricardo che sarà pronto ad accoglierlo come prima.

Il rapporto tra padre e figlio sembrerà risolversi, soprattutto perché Santos riconoscerà che Ana lo ha soltanto usato per far soffrire Ricardo. La sfortuna di Santos in ambito familiare, però, non finirà. Con il passare dei giorni, infatti, il legame con Ricardo si incrinerà nuovamente quando l'uomo tornerà con Pia. La storia d'amore tra i due farà tornare l'ostilità in Santos, ma non solo. Pia e Ricardo saranno scoperti dal nuovo maggiordomo e le conseguenze saranno gravissime. Non ci sarà nessun futuro roseo per la coppia di innamorati, perché non sarà possibile richiedere l'annullamento del matrimonio con Ana e Pia sarà allontanata da La Promessa con un pretesto. Ricardo resterà al palazzo solo per poco tempo: quando realizzerà che la sua amata è stata allontanata da Lujan per colpa sua, preferirà essere lui ad andare via.

Santos si ritroverà nuovamente senza genitori.

Santos in pena per la perdita di sua madre

Nelle prossime puntate de La Promessa, mentre Ricardo sarà lontano dal paese, Santos riceverà una notizia drammatica: sua madre Ana è morta. Per lui sarà un colpo durissimo e nessuno dei suoi colleghi riuscirà a stargli vicino. A rincarare la dose arriverà l'ennesima brutta notizia da parte della Guardia Civil: Ana è non è morta per cause naturali ma è stata uccisa da un colpo dietro la nuca. Di Ricardo non ci saranno tracce, anche perché la polizia lo cercherà per dare anche a lui la pessima notizia. Per Santos, sapere che sua madre ha perso la vita in una rapina sarà insopportabile.