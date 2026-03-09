Selvaggia Lucarelli ha rotto il silenzio sulle ultime indiscrezioni circolanti sul suo conto, confermando la sua partecipazione al Grande Fratello vip nel ruolo inedito di opinionista del rinnovato reality.

Selvaggia Lucarelli é la nuova opinionista del reality dei vip

Come emerso tra le righe del comuicato ufficiale di Mediaset, il Grande Fratello vip parte ufficialmente su Canale 5 martedì 17 marzo 2026, sotto la conduzione di Ilary Blasi. Al timone del reality, oltre alla conduttrice, vi saranno anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, e a confermare il ruolo ottenuto tra le due é stata in queste ore la veterana opinionista di Ballando con le stelle.

"Dopo mesi di chiacchiere, pettegolezzi e fanta-trattative che a tratti mi hanno fatta sentire Ronaldo in procinto di andare a giocare in Arabia Saudita, alla fine sì, ho accettato di fare l’opinionista al GF Vip", ha fatto sapere tra il serio e il faceto nel messaggio diramato per i telespettatori del nuovo Grande fratello vip. Lucarelli ha anche affermato di essere felice all'idea di potersi mettere in discussione in una nuova esperienza professionale, che indipendentemente dai risultati, anche in termini di ascolti televisivi, le darà modo di poter dare voce alla sua personalità e al suo personaggio. A farle da spalla ci sarà poi la riconfermata opinionista del reality nonché giornalista mezzo busto storica di Tg5, Cesara Buonamici.

Nel frattempo la stessa Ilary é apparsa tra le immagini del primo promo ufficiale di Grande Fratello vip, pubblicato sulla pagina Instagram del reality. "Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi… te li ritrovi in confessionale”, cita la caption dello spot.