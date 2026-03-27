Il castello di carte di Halit Argun sta per crollare sotto il peso della sua stessa arroganza. Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, quello che per l'imprenditore era iniziato come un "divertimento" extra-coniugale si trasformerà in un disastro su tutti i fronti. Convinto di poter gestire impunemente la severità domestica e la passione clandestina per Leyla, Halit finirà per perdere tutto: famiglia, reputazione e, soprattutto, l'affidamento di suo figlio. Ma proprio quando crederà di aver toccato il fondo, arriverà una notizia destinata a rimescolare le carte: Leyla è incinta.

Yildiz non perdona più, divorzio lampo per Halit

Per Halit, come al solito, sembrerà divertente avere un amante. A casa porterà avanti la sua severa vita coniugale, mentre fuori si diletterà a trascorrere del tempo con Leyla. Tutto sembrerà filare liscio, fino a quando Yildiz scoprirà il suo tradimento.

Stavolta non avrà nessuna intenzione di perdonarlo, così chiederà a Kaya di avviare subito le pratiche per il divorzio. In due settimane non saranno più marito e moglie e, per Halit, questa volta, rispetto ai divorzi passati, le cose non andranno affatto bene.

Il giudice toglie il piccolo Halit Can a Halit

Con Zerrin ed Ender era riuscito ad avere l'affidamento di Lila ed Erim, mentre con Yildiz non riuscirà ad avere con sé il piccolo Halit Can.

Anche se lui avrebbe voluto portarglielo via, il giudice non glielo concederà, visto che il bambino ha solo pochi mesi e ha bisogno della mamma.

L'avvocato gli ha consigliato di accettare le condizioni di Yildiz, anche perché su di lui potrebbe cadere l'accusa di adulterio e Halit avrebbe rischiato di pagarle una somma ingente per danni morali.

Leyla aspetta un figlio da Halit

Halit si sentirà perso e vorrà affrontare Leyla: "Ho bisogno di calma, di respirare. Ho divorziato e dovrò stare lontano da mio figlio. Yildiz mi ha screditato con un'intervista. Devo stare da solo". Leyla non sembrerà comprensiva: "Capisco quello che stai passando. Ma non puoi stare lontano da me".

"Leyla, sono davvero stanco.

Puoi dirmi chiaramente cosa intendi?", dirà Halit, anche piuttosto spazientito. "Non puoi starmi lontano perché sono incinta", dirà Leyla abbracciandolo. Il pubblico conosce Leyla, quindi sorge una domanda: sarà una vera gravidanza o l'ennesima menzogna per tenersi ancorata a Halit?