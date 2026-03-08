Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5, Sahika minaccerà Ender di far arrestare Yigit per tentato omicidio se non l'aiuta a dividere Halit e Yildiz. Le minacce giungeranno al giovane, il quale non esiterà ad aggredire sua zia per difendere la genitrice.

Sahika minaccia Ender di far arrestare suo figlio

Sahika proverà ad impedire le nozze tra Ender e Kaya. La darklady informerà Erim di quello che sta accadendo alle sue spalle, facendolo andare su tutte le furie. II giovane raggiungerà sua madre e il fratellastro, i quali riusciranno a rassicurarlo.

Ender e Kaya diventeranno così marito e moglie alla presenza di Caner e Yigit.

Nel frattempo, Sahika organizzerà un nuovo piano per ostacolare la nuova cognata. La darklady affronterà Ender, dicendole che se non l'aiuterà a rovinare le nozze di Halit denuncerà Yigit tentato omicidio. La donna informerà Celebi di avere in mano un filmato in cui si vede il figlio gettarla nelle acque del Bosforo al termine di una lite.

Yigit aggredisce la zia per difendere la madre

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Ender informerà il primogenito della minaccia ricevuta da Ender. Yigit dirà alla mamma che è impossibile che sua zia sia in possesso del video poiché le telecamere al momento dell'aggressione non funzionano.

Il ragazzo fuori controllo raggiungerà Sahika, provando a strangolare ma si fermerà in tempo.

Nel frattempo, la darklady capirà che la cognata ha rivelato del loro patto ad Yigit. La donna, a questo punto, spedirà ad Ender il video capace di incastrare suo nipote. Alla fine, la sorella di Caner sarà costretta a scendere a patti con Sahika pur di salvare Yigit dalla galera.

Lila si è scambiata un bacio appassionato con Yigit durante una festa

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio marzo in televisione, Yildiz (Eda Ece) è apparsa sconvolta dopo la scoperta che il bambino che ha appena partorito non è di Halit. La donna ha chiesto la possibilità di rifare il test del Dna sul neonato, ottenendo un nuovo risultato negativo.

Il pubblico ha scoperto che Sahika ha scambiato il vero bambino di Yildiz con un altro al momento del parto. Nel frattempo, Ender ha ordinato ad una governante di pedinare le mosse della darklady alla tenuta Argun. La donna è andata incontro ad una brutta sorpresa poiché la sua complice è in realtà in combutta con Sahika.

Lila, invece, ha deciso di partecipare ad una festa dopo aver ottenuto il permesso da parte del padre. La giovane si è avvicinata pericolosamente ad Yigit, con il quale si è scambiata un bacio appassionato.