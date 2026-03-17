La tensione accumulata da Ender a causa del ricatto di Sahika e del finto arresto di Yigit lascerà spazio a un’emozione travolgente nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Dopo aver vissuto ore di terrore per la sorte del figlio, la donna vedrà il ragazzo tornare a casa sano e salvo, ma il vero colpo di scena sarà di natura affettiva. In un momento di estrema sincerità, Yigit metterà da parte l’astio e la chiamerà per la prima volta “mamma”, ringraziando lei e Kaya per i sacrifici fatti.

Ender sotto scacco: Sahika usa il segreto del Bosforo per distruggerla

Sahika terrà Ender sotto scacco e per ottenere che l’aiuti nel suo piano contro Halit – vuole impossessarsi della sua azienda – le farà un ricatto che avrà come protagonista Yigit. Se Ender non farà ciò che Sahika le ordinerà, lei consegnerà alla polizia il video in cui si vede Yigit mentre spinge Ender nel Bosforo.

Per il bene del figlio, Ender fingerà di essere d’accordo con Sahika, ma allo stesso tempo tenterà di fregarla. Solo che Sahika se ne accorgerà, così organizzerà un piano per metterla in allerta, approfittando del fatto che la donna, dopo il matrimonio – anche solo sulla carta – con Kaya, è andata a vivere con lui.

Yigit svanisce nel nulla: l’arresto a casa di Kaya è una trappola

Mettere in scena il finto arresto di Yigit. Ingaggerà tre uomini che, vestiti da poliziotti, andranno a casa di Kaya per arrestare il ragazzo. Yigit si renderà conto della messinscena solamente durante il tragitto con la “polizia”, perché si renderà conto che non lo stanno portando in commissariato.

Kaya ed Ender, invece, scopriranno la verità quando andranno alla stazione di polizia e il commissario capo dirà loro che non è stato disposto nessun ordine di arresto ai danni di Yigit.

Yigit torna libero e ringrazia la madre e il padre

A quel punto, Ender capirà che dietro questa vicenda c’è lo zampino di Sahika e sarà costretta a raccontare a Kaya che Sahika la sta minacciando.

Ma proprio in quel momento, Yigit, liberato dai finti poliziotti, li raggiungerà. Kaya ed Ender non riusciranno a contenere la gioia, soprattutto alla luce di ciò che dirà Yigit.

“All’inizio ero molto arrabbiato con voi, davvero tanto. L’avete capito anche voi… questa storia del matrimonio l’avevo voluta per mettervi alla prova, per vedere se eravate disposti a fare qualcosa per me – dirà Yigit – A dire la verità, non credevo nemmeno che poteste essere dei veri genitori. Ma il giorno in cui vi siete sposati ho capito che volevate davvero fare qualcosa. Non me lo aspettavo così tanto. Per questo… mamma, papà… grazie”.

Quando Ender sentirà pronunciare la parola “mamma”, non riuscirà a trattenere le lacrime. “Era da tanto tempo che aspettavo questo”, dirà singhiozzando. I tre non saranno una famiglia come tutte le altre, ma sicuramente saranno uniti per fronteggiare Sahika.