Le anticipazioni di Forbidden Fruit mostrano il successo del piano di Sahika. Attraverso foto sospette e un muro di bugie innalzato da Halit e Leyla, Yildiz finirà per crollare, convincendosi definitivamente del tradimento del marito e della sua assistente. Distrutta dal dolore, Yildiz cercherà conforto in Ender, ignorando che dietro questa messinscena si nasconda una strategia di Sahika per spingerla tra le braccia di Nadir.

Il piano di Sahika va a segno: Yildiz riceve le prove ‘dell’infedeltà’ di Halit

Sahika tramerà contro Halit e l’obiettivo sarà far credere a Yildiz che il marito abbia una relazione con Leyla, la sua nuova assistente.

Pagherà qualcuno per seguirli durante una normale uscita a pranzo e scatteranno loro delle foto.

Nulla di compromettente, ma basteranno per mettere la pulce nell’orecchio di Yildiz. Le manderanno queste immagini a casa, con un corriere, in forma anonima. Anche se cercherà di non darlo a vedere, Yildiz ci resterà male. Da una parte ci sarà il padre di suo figlio, a cui vorrebbe dare una seconda possibilità, mentre dall’altra ci sarà una cara amica, che potrebbe aver tradito la sua fiducia.

Yildiz mette alla prova Halit e Leyla

Yildiz vorrà vederci chiaro, così telefonerà a Halit in ufficio, per vedere se le rivela il pranzo con Leyla. Halit, però, non le dirà nulla, affermando, anche abbastanza stizzito, che a pranzo si trovava insieme ad alcuni ospiti stranieri.

Ancora più ferita, Yildiz chiamerà Leyla, per vedere se almeno lei le dirà la verità, ma la ragazza abbozzerà l’ennesima bugia, perché non vorrà dirle di essere stata a pranzo con Halit.

Yildiz cede al sospetto: ‘Avevi ragione Ender, Halit mi tradisce’

Yildiz si sentirà sempre più sola: “Stanno mentendo entrambi. Halit, ti avevo dato un’ultima possibilità. Abbiamo un bambino piccolissimo… perché l’hai fatto? E Leyla? Che mi dici di lei? Ti ho fatto avere io quel lavoro, mi fidavo di te”. Non sapendosi con chi sfogarsi, chiamerà Ender: “Avevi ragione: Halit mi tradisce con Leyla”.

Ma perché Şahika farà credere a Yildiz che Halit abbia una relazione clandestina? Perché sa che Nadir prova dei sentimenti per lei e vuole spingerla tra le sue braccia.