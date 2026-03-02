Nelle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda si è parlato molto della conoscenza tra Edoardo e Paola, una frequentazione che non ha avuto il lieto fine che molti speravano. Dopo il "no" di lei a lasciare il programma in coppia, tra la dama e il cavaliere ci sono stati molti scontri: le anticipazioni svelano che tra i due non ci sarà un ritorno di fiamma, quindi la storia si chiuderà definitivamente per volontà di entrambi.

La proposta e la decisione di chiudere

Edoardo e Paola sono stati tra i protagonisti della puntata di Uomini e donne del 2 marzo, anzi Maria De Filippi ha aperto con il loro confronto al centro dello studio.

La volta precedente il cavaliere si è esposto chiedendo alla dama di lasciare il programma insieme, ma la risposta di lei è stato un secco "no".

La donna è stata criticatissima per il modo con il quale ha rifiutato questa proposta: Tina, Gianni e Gloria si sono scagliati contro di lei con parole forti e toni accusatori.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne

Dopo il confronto che è andato in onda il 2 marzo, tra Edoardo e Paola è calato il gelo: le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda prossimamente, infatti, svelano che tra il cavaliere e la dama non ci sarà un riavvicinamento, anzi ognuno proseguirà per la propria strada senza voltarsi indietro.

La frequentazione che è durata per qualche mese, dunque, si chiuderà definitivamente ed entrambi i protagonisti del trono Over proveranno a guardare avanti conoscendo altre persone.

Attesa per la registrazione del 2 marzo

Mentre su Canale 5 va in onda una puntata piuttosto movimentata di Uomini e donne, in studio è in corso la prima registrazione di questa settimana.

In serata, infatti, trapeleranno le anticipazioni di quello che succederà tra i personaggi più discussi di questo periodo, ma la curiosità di molti fan è su chi prenderà il posto di Sebastiano, Elisabetta e Sabrina (che hanno lasciato il cast la volta scorsa) al centro delle dinamiche del trono Over.

Gemma potrebbe tornare protagonista dopo quasi un mese "in panchina", ma non sarebbe da escludere neppure una nuova sfuriata di Marina contro gli opinionisti.