Le anticipazioni di Forbidden Fruit segnano la fine di un’era di terrore per Leyla. Dopo il drammatico sequestro e la rischiosa fuga architettata da Yildiz, Hilmi cadrà finalmente nelle mani della giustizia: il suo arresto e la successiva detenzione in una struttura psichiatrica permetteranno alla ragazza di riprendersi la propria vita, libera per sempre dall’ombra del marito violento.

Leyla confessa tutto a Kaya, la verità dietro la fuga da Smirne

Nelle puntate andate in onda di recente su Canale 5, il pubblico di Forbidden Fruit ha avuto modo di scoprire il passato di Leyla.

La ragazza è fuggita da Smirne, cambiando identità, per sfuggire a un marito violento e psicopatico, che per anni non ha fatto altro che abusare di lei.

Nella puntata andata in onda il 19 marzo in prima serata, Kaya ha avuto modo di ascoltare il racconto di Leyla. All’inizio era un po’ scettico, viste le bugie raccontate da Leyla, ma alla fine farà di tutto per aiutarla.

Leyla prigioniera di Hilmi, il piano di Yildiz per liberarla

Quel tutto, però, non basterà. Perché Hilmi riuscirà a trovare il nascondiglio di Leyla e la sequestrerà. Emir e Caner scopriranno il luogo in cui è detenuta, ma non potranno farsi vedere. Hilmi conosce entrambi e Leyla potrebbe rischiare grosso, così si affideranno a una persona che Hilmi non conosce e che sarà pronta a salvare la ragazza: Yildiz.

Con una scusa, Yildiz riuscirà a entrare nella casa in cui Leyla è imprigionata e a consegnarle una boccetta di narcotico. Leyla dovrà far addormentare Hilmi e scappare: Emir e Caner la attenderanno fuori dalla casa.

Hilmi arrestato, Leyla è finalmente libera

Leyla ci riuscirà, ma quando Hilmi si sveglierà, la sua reazione sarà delle peggiori. Penserà che dietro la faccenda ci sia Kaya, così si presenterà da lui con una pistola. Durante una colluttazione, Hilmi sparerà e una delle guardie di Kaya resterà ferita, circostanza che permetterà alla polizia di arrestarlo.

Hilmi sarà in prigione e Leyla sarà finalmente libera. Per lui ci sarà da affrontare una lunga detenzione. Hilmi soffre di problemi psichiatrici, che lo spingeranno a fare del male ad altri detenuti, motivo per cui finirà in una struttura psichiatrica giudiziaria.