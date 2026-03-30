Nelle puntate del Paradiso delle Signore, che andranno in onda dal 7 al 10 aprile 2026 ci saranno degli epiloghi inaspettati per alcuni protagonisti della serie tv. Le anticipazioni tv del periodo di riferimento rivelano che saranno al centro dell'attenzione soprattutto Irene e Johnny. La ragazza sarà sempre più prossima alle nozze con Cosimo, tuttavia, qualcosa di inaspettato potrebbe cambiare le carte in tavola. Delia, dal canto suo, scoprirà la proposta di matrimonio di Botteri cucita nell'abito, così vivrà nell'attesa che il tutto si verifichi.

Per la giovane, però, arriverà una cocente delusione.

Evento inaspettato tra Irene e Johnny al Paradiso delle Signore

Le anticipazioni del Paradiso delle Signore rivelano che Johnny dirà a Irene di nutrire dei forti sentimenti per lei, rafforzati ulteriormente dopo il bacio che i due si sono scambiati. Questa conversazione spingerà la ragazza a convincersi ancor di più di voler convolare a nozze con Cosimo. Alle prove generali della recita, però, tra i due giovani accadrà qualcosa di inaspettato, che sarà rivelato nel corso delle prossime puntate della serie tv.

Botteri delude Delia non facendole la proposta di matrimonio

Passando ad un'altra coppia della fiction Rai, ovvero quella formata da Delia e Botteri, la donna scoprirà una proposta di matrimonio cucita in un abito, dunque, inizierà a fantasticare sul grande giorno.

Le sue amiche gioiranno con lei, ma accadrà qualcosa di inaspettato. L'uomo annuncerà alle Veneri una sorpresa e tutte crederanno che si tratti proprio della proposta tanto attesa. Quando si renderanno conto che le intenzioni di Botteri saranno altre, faranno il possibile per contenere la delusione di Delia. Concetta, con la complicità di Irene, troveranno la soluzione per rimediare.

Adelaide mette in difficoltà i fratelli Marchesi

Intanto, Marcello farà delle scoperte sui fratelli Marchesi e deciderà di andare a Roma da Adelaide per convincerla a tornare a Milano. La donna lascerà in convento per venire in aiuto di sua figlia Odile, pronta a sposare Ettore. A Villa Guarnieri verrà organizzata una cena a cui prenderà parte tutta la famiglia e, in tale occasione, la contessa, su suggerimento di Matteo, proverà a mettere in difficoltà Greta ed Ettore, facendo loro delle domande sulla loro madre. I due appariranno visibilmente turbati, cosa che confermerà i sospetti di Matteo.