Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente in prima visione su Canale 5 raccontano che Bahar Cesmeli capirà di essere profondamente innamorata di Arif Kara dopo essere riuscita a superare il lutto della scomparsa di Sarp. La donna bacerà appassionatamente il barista dopo essere rincasata.

Bahar prova dei sentimenti per Arif

Fazilet confiderà a Bahar di avere intenzione di scrivere un nuovo romanzo per parlare della sua avventurosa vita. La protagonista deciderà di recarsi a casa della scrittrice un paio di volte alla settimana per raccontarle il suo passato segnato dalla morte di Hatice, dal difficile matrimonio con Sarp e dal ruolo di madre di Nisan e Doruk.

Bahar racconterà alla madre di Raif di aver deciso di dare una seconda chance a suo marito, deceduto improvvisamente per le conseguenze di un drammatico incidente stradale. La donna rivelerà di aver ripreso in mano la sua vita, tanto da aver iniziato a provare dei sentimenti per Arif, l'unico capace di ridarle la serenità. Bahar confiderà a Fazilet di sentirsi felice accanto al barista.

Cesmeli bacia Arif sulle labbra

Una volta tornata a casa, Bahar approfitterà dell'assenza dei bambini per dare un bacio sulle labbra ad Arif. Quest'ultimo ricambierà con entusiasmo la manifestazione d'affetto. Qualche ora dopo, la coppia ripenserà a quanto successo tra di loro. Bahar andrà a comprare un rossetto per apparire più bella agli occhi dell'amato.

Arif però sceglierà di tenere nascosto alla donna di essere in possesso di una registrazione in cui Sirin ammette di aver ucciso Sarp, manomettendo la flebo che lo teneva in vita in ospedale. Il barista avrà intenzione di recuperare altre prove per incastrare la darklafy. Arif si confronterà con Ceyda, chiedendole aiuto per mettere Sirin di fronte alle sue responsabilità.

Ceyda ha chiesto aiuto a Kismet per ritrovare il suo vero figlio

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà marzo sui teleschermi italiani, Ceyda ha chiesto ad Arif di procurarle un appuntamento con Kismet per chiederle aiuto con la questione dello scambio delle culle. L'avvocatessa ha raccontato tutto ad Emre, il quale ha iniziato a fare alcune indagini per ritrovare il suo vero figlio dopo la scoperta che Arda non lo è.

Intanto, Ceyda e Bahar hanno capito di essere finite in un pericoloso giro di spaccio. Le due donne hanno compreso che Cem è un criminale dopo essere finite in una retata da parte della polizia mentre portavano delle pentole da alcuni clienti.

Infine Sirin si è avvicinata pericolosamente ad Arif grazie al lavoro nella caffetteria di Emre.