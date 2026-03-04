Sirin busserà alla porta di Arif a tarda sera nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Guardiamo la serie tv?" chiederà dicendo che Enver non le fa usare il televisore.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif non negherà a Sirin di entrare. Quando Bahar tornerà a casa incontrerà Sirin sul pianerottolo: "Abbiamo guardato una serie tv", dirà la ragazza fiera, lasciando intendere che tra lei e Arif c'è un legame sempre più forte.

Una nuova amicizia a La forza di una donna?

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin farà di tutto per avvicinarsi ad Arif.

Dopo settimane a seminare odio contro di lui, Sirin chiederà scusa ad Arif per avergli messo i suoi nipoti contro. Questo sembrerà l'inizio di una nuova amicizia e Sirin sfrutterà la bontà di Arif per mettere in atto i suoi piani contro Bahar. Al ritorno dal lavoro, la ragazza confiderà al suo amico che non ha voglia di tornare a casa perché soffre ancora tanto per la mancanza di Hatice. Arif finirà per invitare Sirin a mangiare qualcosa insieme a lui prima di rientrare. I due si fermeranno in un posto e consumeranno la cena come due vecchi amici; poi, torneranno a casa proprio quando anche Ceyda e Bahar rientreranno. La reazione della sorella di Sirin sarà evidente: pur non dicendo molto i suoi occhi parleranno per lei e sarà chiara sia la gelosia che la paura.

Sirin non perderà occasione per provocare Bahar: "Arif mi ha invitata a cena", dirà fiera di sé.

Le attenzioni di Sirin nei confronti di Arif

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin aspetterà qualche giorno per riprendere il suo piano. Approfittando dell'uscita di Bahar con Ceyda e Bersan, la ragazza andrà a bussare a casa di Arif: "Guardiamo la mia serie tv?" chiederà. Sirin spiegherà ad Arif e Yusuf che Enver non le lascia usare la televisione e non può perdersi la puntata di quel giorno. Padre e figlio non potranno chiudere la porta in faccia a Sirin che si accomoderà sul divano a mangiare semi. Appena sentirà l'arrivo di Bahar, Sirin dirà che è stanca e va a dormire pur di incontrarla sul pianerottolo. L'imbarazzo sarà evidente, ma Sirin rincarerà la dose: "Abbiamo visto una serie tv", dirà. L'indomani, la ragazza aspetterà di buon'ora Arif per andare insieme al lavoro.