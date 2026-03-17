Si é verificato uno scontro in diretta tra Mara Venier e Teo Mammucari, al grido di 'tu sei un pirla perché non capisci i momenti': é accaduto in una puntata di Domenica in e sarebbe proseguito anche nel dietro le quinte.

Venier contro Teo Mammucari: l'accaduto a Domenica in

Mara Venier ha lanciato un ultimatum ai vertici Rai, al grido di o me o lui, in reazione al saluto ironico di Teo Mammucari dato sul fine diretta dopo l'addio della conduttrice ad uno storico cameramen di Domenica in.

- SEI UN PIRLA. NON CAPISCI I MOMENTI.



Il solito bel clima nel principale salotto televisivo della domenica.



🙂 pic.twitter.com/A9BEXOFFGX — Massimo Falcioni (@falcions85) March 15, 2026

"Tu sei un pirla, perché non capisci i momenti", ha gridato Mara Venier a Teo Mammucari, dopo che quest'ultimo ha salutato i telespettatori invitandoli alla nuova puntata alla termine della diretta di Domenica in.

L'episodio avvenuto in diretta televisiva sulle reti TV e streaming Rai hanno inevitabilmente scosso i telespettatori così come gli utenti, che non a caso commentano le immagini dell'accadimento dividendosi tra varie reaction sui social.

La lite é avvenuta nel mezzo di un momento emozionante di Venier che ha salutato uno storico cameramen del format, che ha salutato la Rai dopo trenta anni di servizio.

“Tra le tante belle storie, ce n’è una anche qui dentro. Lui è Marco, è il mio cameraman, quello che in tutti questi anni mi ha fatto i primi piani”, ha riportato Venier visibilmente commossa, dando così annuncio dell'addio del cameramen alla TV.

L'aut aut di Mara Venier

Senza parlare con un messaggio scritto su un gobbo in bella vista Teo Mammucari ha rubato la scena ai presenti in studio con un sonoro e ironico: “Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima”.

Ma non é tutto. Secondo le indiscrezioni riportate sull'accadimento da Fanpage la lite sarebbe esplosa poi dietro le quinte del format, con Venier che avrebbe lanciato un ultimatum ai vertici Rai invitandoli a scegliere tra lei e Teo: “La prossima settimana o me o lui”. Almeno per il momento non é stata data conferma della partecipazione di entrambi i protagonisti della lite, Venier e Mammucari, per la nuova diretta domenicale di Domenica in.