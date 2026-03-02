Oggi, 2 marzo, il cast di Uomini e donne si è ritrovato agli Elios per registrare puntate che saranno trasmesse in tv tra qualche settimana. Lorenzo Pugnaloni, intanto, ha diffuso le anticipazioni delle cose più interessanti che sono successe: Sara Gaudenzi ha baciato tutti e due i suoi corteggiatori e poi ha bisticciato con Alessio. Assente Mario Lenti, invece Cinzia Paolini era regolarmente nel parterre.

Sara tra due fuochi

Gli spoiler che sono trapelati al termine delle riprese di Uomini e donne del 2 marzo, svelano che in studio è stato dato spazio sia ad alcuni protagonisti del parterre Over che di uno solo dei tronisti del cast.

Nel corso della registrazione odierna, dunque, Sara è stata chiamata al centro per commentare le esterne con Matteo e Alessio: al primo ha presentato la nonna e poi lo ha baciato, ma questo scambio di effusioni c'è stato anche con l'altro corteggiatore.

L'amico di Ciro si è lamentato del fatto che la ragazza darebbe più attenzioni al suo rivale, ma lei lo ha smentito ed è nata una discussione.

A proposito di Solimeno, non era presente.

Continua l'assenza di Mario

Tra le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese di Uomini e donne del 2 marzo, c'è quella sull'assenza di Mario in studio.

Il cavaliere ha saltato la maggior parte delle ultime registrazioni e c'è chi pensa che potrebbe essere fuori dal cast.

Cinzia, invece, era nel parterre ma non si è parlato di lei.

Il lungo percorso di Sara a Uomini e donne

L'avventura di Sara a Uomini e donne è cominciata lo scorso settembre: la ragazza è stata corteggiatrice di Flavio per meno di due mesi, poi Maria De Filippi le ha offerto il trono e lei ha accettato immediatamente.

Tutta la prima parte del percorso di Gaudenzi è piaciuta al pubblico, anzi molti fan si sono appassionati alle conoscenze tra la tronista e i giovani che se la contendevano, ovvero Jakub e Marco.

La situazione è cambiata drasticamente quando i due si sono autoeliminati e la redazione ha deciso di far ripartire questo trono da zero.

Sara è nel cast del dating-show da circa sei mesi, ma sembra ancora molto lontana dalla scelta che tutti i tronisti sono chiamati a fare alla fine del loro percorso.