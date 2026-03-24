Oggi, 24 marzo, è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Matteo Stratoti ha litigato con tutti, anche con Ciro Solimeno. Le anticipazioni del web parlavano di una rissa sfiorata tra i protagonisti del dating-show, ma in queste ore si è saputo che i due sarebbero arrivati quasi alle mani dietro le quinte (quindi dopo la fine della registrazione) e un assistente di studio li avrebbe separati per evitare il peggio.

Il retroscena sulla lite agli Elios

C'era grande attesa per la puntata odierna di Uomini e donne, soprattutto per la parte dedicata al trono di Sara.

Come tanti fan avevano ipotizzato nei giorni scorsi, però, la forte lite che ci sarebbe stata tra Matteo e Ciro non è andata in onda su Canale 5.

Lollo Magazine, però, ha svelato cosa sarebbe accaduto dietro le quinte subito dopo la fine della registrazione che è stata trasmessa in tv il 24 marzo ma che risale a circa dieci giorni fa.

Si dice che il tronista e il corteggiatore si sarebbero scambiati insulti e accuse, poi ad un certo punto sarebbero arrivati faccia a faccia: ad evitare lo scontro fisico, però, sarebbe stato il tempestivo intervento di un assistente di studio che era nei paraggi.

La reazione di Sara alla quasi rissa

Sempre stando a quello che si legge in rete in queste ore, Sara avrebbe assistito da vicino alla lite tra Matteo e Ciro.

Si dice che la tronista di Uomini e donne si sarebbe sentita male vedendo il "collega" e il suo corteggiatore arrivare quasi alle mani, e i presenti l'avrebbero soccorsa immediatamente.

Anche i diretti interessati sarebbero rimasti spiazzati dalla reazione di Gaudenzi, infatti nella registrazione che c'è stata il giorno dopo si sono stretti la mano davanti a tutti.

Termina il percorso di Sara a Uomini e donne

Domani inizierà la messa in onda della registrazione di Uomini e donne in cui Sara ha fatto la sua scelta.

Entro venerdì 27 marzo, dunque, il pubblico di Canale 5 dovrebbe assistere alla fine del percorso della ragazza che è nel cast del dating-show dallo scorso settembre.

Le anticipazioni del web svelano che la giovane deciderà di lasciare il programma insieme ad Alessio, e saranno principalmente gli attacchi di Tina a spingerla a prendere questa strada da un momento all'altro.