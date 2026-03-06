L'avventura di Alessio Pili Stella a Uomini e donne sta per concludersi, o meglio questo è quello che ha annunciato lui nella puntata che è andata in onda il 6 marzo. Mentre discuteva con Edoardo Nestori e Rosanna Siino, il cavaliere ha detto che alla fine della stagione lascerà il programma e lo farà anche se non riuscirà a trovare l'anima gemella.

Le parole pronunciate a Uomini e donne

Nell'ultimo mese a Uomini e donne si è parlato molto di Alessio e delle sue frequentazioni, e anche il 6 marzo è successo perché il cavaliere si è avvicinato a Paola inaspettatamente.

Il protagonista del trono Over è stato criticato perché ha sparlato di Edoardo con la dama, e anche le sue "ex" Debora e Rosanna lo hanno attaccato per questo motivo.

Mentre discuteva con gli opinioni e con alcuni componenti del parterre, però, l'imprenditore ha detto una cosa che tanti spettatori hanno interpretato come un annuncio a sorpresa.

"Questa me è l'ultima stagione per me. Andrò via o in coppia o da solo, ma andrò via", ha dichiarato Alessio tra lo stupore generale.

I commenti dei fan sui social

Quest'annuncio di Alessio non è passato inosservato, anzi sui social sono stati in molti a commentare le parole del cavaliere di Uomini e donne.

"Ha detto davvero che andrà via? Possiamo festeggiare", "Ma chi ci crede?", "Non si scollerà mai da quella sedia" "Quindi se ne va? Ciao ciao", "Non ci mancherai", "Che bella notizia", "Finché non lo vedrò lasciare lo studio, non ci crederò", "Per ora sono solo parole, speriamo che arriveranno anche i fatti" "Inizio a contare i giorni", "Finalmente ci libereremo di lui", "Quanto manca?", si legge su X il 6 marzo.

Chi lascerà il programma nelle prossime puntate

Stando a quello che ha dichiarato in studio, Alessio lascerà Uomini e donne a maggio (sempre se non cambierà idea), ma nelle puntate che andranno in onda prossimamente ci saranno altri addii.

Le anticipazioni del web, infatti, rivelano che entro la fine di marzo i telespettatori assisteranno all'uscita dal cast di cinque componenti del parterre Over: Lanfranco e Atlanta si fidanzeranno e andranno via insieme, invece Elisabetta, Sebastiano e Sabrina abbandoneranno la trasmissione da soli.