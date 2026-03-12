Da diverse ore sul web si sta parlando tanto di quello che è accaduto tra Ciro Solimeno e Matteo Stratoti a Uomini e donne: al termine della registrazione dell'11 marzo, infatti, i due hanno litigato animatamente e i presenti sono intervenuti per evitare che si mettessero le mani addosso. In serata la sorella del corteggiatore si è esposta su Instagram per difenderlo e per invitare le persone a non giudicare gli altri dalle apparenze.

I dettagli dell'ultima registrazione

Nel corso delle riprese di Uomini e donne dell'11 marzo si è sfiorata una rissa: le anticipazioni svelano che Matteo e Ciro hanno discusso animatamente, poi sono arrivati faccia a faccia e i presenti li hanno dovuti separare per evitare il peggio.

Chi ha assistito a questa registrazione, inoltre, ha raccontato che il corteggiatore di Sara avrebbe perso il controllo dopo aver visto il bacio che la tronista ha dato ad Alessio in esterna.

Il giovane avrebbe alzato la voce con il "rivale" e poi si sarebbe scagliato anche contro Gaudenzi, tant'è che Maria De Filippi sarebbe intervenuta per invitarlo a darsi una calmata.

Il caos vero e proprio sarebbe scoppiato al termine della puntata, infatti Lorenzo Pugnaloni si è detto convinto che lo scontro tra i due ragazzi e il malore di Sara non saranno trasmessi su Canale 5.

Lo sfogo della sorella su Instagram

Quando sono trapelate le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne dell'11 marzo, molti fan si sono esposti per criticare Matteo per l'atteggiamento che ha avuto con Ciro e soprattutto con Sara.

La sorella del giovane, però, è intervenuta immediatamente su Instagram: "Mio fratello non è un violento. Lui è una persona che rispetta gli altri e che non farebbe male a nessuno. Non giudicate chi non conoscete. Lui è buono e merita rispetto".

Il cast di Uomini e donne torna in studio

Oggi, 12 marzo, ci sarà un'altra registrazione di Uomini e donne, e i telespettatori sono curiosi di sapere cosa accadrà tra Sara e Matteo dopo le tensioni della volta scorsa.

La tronista ha reagito malissimo agli attacchi del suo corteggiatore, infatti al termine delle riprese ha avuto un piccolo malore dicendosi stressata dalla situazione.