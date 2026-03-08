Gemma Galgani lascerà Uomini e donne per amore di Giorgio Manetti? I fan se lo stanno chiedendo da quando è stata pubblicata l'intervista nella quale il cavaliere ha ammesso che ci riproverebbe con la ex, ma solo lontano dai riflettori. Sul web c'è chi è molto scettico sulla possibilità che la dama rinunci al programma per riavvicinarci al "gabbiano", ma maggiori informazioni potrebbero trapelare al termine della registrazione del 9 marzo.

La richiesta sorprendente di Giorgio

Da giorni in rete non si parla d'altro che del ripensamento di Giorgio su Gemma: in una recente intervista, infatti, l'ex volto di Uomini e donne ha detto che tornerebbe con la dama a distanza di dieci anni dal loro ultimo incontro.

Nel riproporsi alla 76enne, però, il cavaliere ci ha tenuto a chiarire che darebbe un'altra chance al loro rapporto solo lontano dalle telecamere, quindi lei dovrebbe lasciare il programma di Canale 5.

"Ho cambiato idea, ti aspetto fuori dallo studio", ha detto Manetti poco tempo fa.

Ora la palla è passata a Galgani, che dovrà decidere se assecondare la richiesta del "gabbiano" o se restare nel cast della trasmissione della quale è protagonista da più di 17 anni.

La reazione di Gemma e le nuove dichiarazioni di Giorgio

Cosa farà Gemma? Lorenzo Pugnaloni sostiene che l'addio della dama a Uomini e donne sarebbe poco probabile, ma le dichiarazioni dell'ex non l'avrebbero lasciata indifferente.

Stando a quello che si vocifera sui social, infatti, la protagonista del trono Over sarebbe rimasta spiazzata dal ripensamento di Giorgio e lo avrebbe confidato alle persone che le stanno vicino.

Il cavaliere, intanto, ha risposto ad un messaggio del blogger confermando che andrebbe volentieri a cena con Gemma e che nella vita "mai dire mai".

La curiosità del pubblico di Uomini e donne

Quasi sicuramente il 9 marzo si saprà qualcosa in più sul futuro di Gemma, anche perché ci sarà una nuova registrazione di Uomini e donne e in studio si potrebbe parlare delle recenti dichiarazioni di Giorgio.

Quest'ultima ha chiarito più volte che non tornerebbe nel programma per diversi motivi, quindi ora starà alla dama scegliere se andare via per riprovarci oppure no.