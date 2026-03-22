Cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e donne? Le anticipazioni del web svelano che dal 23 al 27 marzo i telespettatori assisteranno a litigi, ritorni e ad una scelta a sorpresa. Sara Gaudenzi, infatti, deciderà di lasciare la trasmissione insieme ad Alessio Rubeca dopo una serie di attacchi che Tina Cipollari riserverà ad entrambi. Dopo Sabrina Zago, anche Elisabetta Gigante riprenderà posto nel parterre dicendosi pronta a nuove conoscenze.

Colpo di scena in arrivo a Uomini e donne

Entro venerdì 27 marzo il pubblico di Uomini e donne assisterà ad una scelta: stando alle anticipazioni che circolano in rete in questi giorni, la prossima settimana andrà in onda l'epilogo del trono di Sara.

La ragazza sarà tra i protagonisti indiscussi delle nuove puntate del dating-show: prima di lasciare il programma in coppia, infatti, Gaudenzi avrà un piccolo malore vedendo Matteo e Ciro arrivare quasi alle mani (i due verranno divisi in tempo per scongiurare una rissa).

La giovane verrà anche presa di mira da Tina con critiche piuttosto pungenti, e saranno principalmente gli attacchi dell'opinionista che la spingeranno a prendere una decisione che non era in programma, ovvero fare la scelta.

L'uscita tra polemiche e dubbi

Quando Tina inizierà a dubitare di lei menzionando anche un presunto accordo che si dice che avrebbe con Alessio, Sara deciderà di scegliere.

La tronista chiederà al corteggiatore di andare via insieme e lui accetterà: la nuova coppia si formerà davanti a Matteo, che quasi immediatamente uscirà dallo studio in preda alla delusione.

L'opinionista di Uomini e donne non assisterà alla fine del trono di Gaudenzi per sua scelta, e non la vorrà neppure salutare quando lascerà il programma insieme al nuovo compagno.

La chiusura definitiva con Sebastiano

Sempre nelle puntate di Uomini e donne che il pubblico potrà vedere dal 23 al 27 marzo, ci sarà un ritorno: Elisabetta rientrerà nel cast dopo un paio di settimane d'assenza e lo farà raccontando cos'è accaduto tra lei e Sebastiano lontano dai riflettori.

La dama ammetterà di aver sentito il cavaliere per un confronto, ma chiarirà che non ha intenzione di dargli l'ennesima possibilità..