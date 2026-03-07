Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 marzo svelano che la crisi tra Diego e Ida non accennerà a diminuire e Giordano comincerà a sospettare che la compagna progetti un avita lontana da lui.

Ornella e Raffaele non riescono più a comunicare

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo mostrano tensione tra Ornella e Raffaele. I due coniugi non riusciranno più a trovare un punto d'accordo nonostante i tentativi di ritrovare la complicità che li ha sempre uniti.

Tra il portiere di Palazzo Palladini e la moglie anche la comunicazione diverrà difficile, e la frattura diventerà ancora più evidente nel momento in cui si dovranno occupare di problemi familiari.

Infatti, le difficoltà di Diego con Ida aggraveranno le tensioni in casa Giordano-Bruni. Diego infatti comincerà a nutrire seri dubbi sulla compagna, convincendosi che lei stia pensando ad un futuro con il figlio lontano da Napoli, soprattutto in seguito al disagio mostrato dalla ragazza circa la sua nazionalità straniera a suo avviso mal sopportata anche delle maestre del figlio. Pur di non affrontare la realtà, Diego cercherà distrazioni altrove mai il suo comportamento poco lucido potrebbero spingerlo verso strade sbagliate che potrebbero mettere per sempre la parola fine alla sua storia con Ida.

Eduardo davanti ad un bivio

Eduardo dovrà affrontare un momento molto difficile. L'uomo si troverà di fronte ad un bivio. L'esito della sua scelta ancora una volta potrebbero portarlo a cambiare vita. Le pressioni per Sabbiese aumenteranno nel momento in cui le indagini di Damiano potrebbero arrivare a Stella.

Il poliziotto, infatti, riuscirà a trovare una pista utile per arrivare alla donna che fa parte della banda delle rapine alle gioiellerie. Per Damiano, però, la vita lavorativa sarà resa difficile dalle ingerenze continue di Grillo.

La crisi tra Diego e Ida

Ida avrà davvero intenzione dio lasciare Napoli ed allontanarsi da Diego? quel che è certo è che nell'ultimo periodo, la ragazza sta vivendo male la sua condizione di 'straniera'.

Addirittura secondo Ida, anche il fatto che il piccolo Joseph parli due lingue è mal visto dalle sue insegnati. Le frequenti discussioni con Diego stanno mettendo in crisi la loro relazione. Resta da vedere cosa accadrà tra i due e se si arriverà alla rottura definitiva.