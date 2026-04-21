Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 26 aprile al 2 maggio svelano che Steffy sarà sempre più irritata dalla presenza si Brooke e Hope Logan nella sua vita privata e in azienda.

Guerra aperta tra Hope e Steffy

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno inonda da domenica 26 aprile a sabato 2 maggio prendono il via dalla vicinanza tra Finn e Steffy che ringrazierà il marito per aver condiviso la sua idea di coinvolgimento di Sheila nella morte di Tom e Hollis. Anche Liam si complimenterà con il medico per il cambio di rotta nei confronti della madre biologica, ma Finn gli ricorderà di non intromettersi più nel suo matrimonio.

Steffy informerà Hope del cambiamento del marito. Tra le due si accenderà la discussione quando Hope accuserà Steffy di non soffrire più la sua presenza in azienda e di essersela presa anche con sua madre per via dell'astio che prova verso le Logan. In effetti, dopo aver sorpreso Brooke e Ridge in intimità, Steffy si sfogherà con Liam sognando un mondo senza le Logan. Liam però la spingerà a non farsi sopraffare dall'astio ereditato dalla nonna Stephanie.

Brooke torna ad essere il volto della linea “Brooke’s Bedroom”

Intanto, Ridge chiederà a Brooke di tornare a essere il volto della linea “Brooke’s Bedroom”. Dopo qualche perplessità, la donna accetta per essere d'esempio alle donne di tutte le età.

Successivamente, Hope ammetterà apertamente di provare attrazione per Finn e quando la madre la informerà del rilascio di Sheila, lei si dirà certa che il medico stia tirando un sospiro di sollievo per la madre tornata in libertà.

L'arrivo di Katie in casa Spencer rovinerà un momento tranquillo tra Bill e Poppy. La donna sarà preoccupata per la stabilità di Will, vista la velocità con cui Poppy e la figlia si sono insediati nella casa dell'ex marito. Bill non darà tropo valore alle parole di Katie. Quest'ultima continuerà a dubitare della sincerità di Poppy.

Quando Ridge infornerà del ritorno in passerella di Brooke, Steffy non prenderà benne la notizia, ma lui le ricorderà l'importanza del messaggio che trasmetteranno e che lanceranno al summit della moda che si terrà a Monte Carlo.

Steffy, invece vivrà la vicenda come una nuova intromissione di Brooke nel suo rapporto con i padre visto che voleva affrontare da sola il viaggio di lavoro con Ridge.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, la notizia della morte di Hollis ha sconvolto non solo Deacon, ma tutti gli abituali frequentatori de 'Il Giardino'. Dopo l'autopsia, che ha svelato che la morte è avvenuta per overdose della stessa sostanza che ha ucciso Tom, i sospetti sono ricaduti su Sheila. Il tenente Baker, per questo motivo, ha deciso di avviare ufficialmente le indagini per capire cosa è successo relamente.