Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate che andranno in onda dal 19 al 25 aprile, svelano che Decaon sarà disperato nell'apprendere che Hollis è morto. L'autopsia sul corpo del giovane dimostrerà che è morte è avvenuta per overdose, proprio come Tom.

Hope accetta il fidanzamento di Thomas

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che andranno in onda da domenica 19 a sabato 25 aprile prendono il via dalla confessione che Hope farà a Steffy: ha deciso di accettare il fidanzamento di Thomas e Paris, anche se con sofferenza visto che la coppia partirà per Parigi con Douglas.

Steffy, comprendendo la sua sofferenza, la inviterà a guardare avanti ma Hope lascerà intendere che qualcosa in lei è cambiato.

Finn scoprirà che la sera della morte di Tom sia Li che Jack erano al ristorante e il medico si farà delle domande sul motivo. Intanto, si diffonderà la notizia che Hollis è morto e tutti saranno sconvolti. Li eseguirà l'autopsia e informerà Finn dell'accaduto che la raggiungerà in ospedale. Tutti, affranti per la perdita del giovane, cominceranno a ipotizzare i motivi della morte, ma soprattutto Deacon non si perdonerà di non essersi accorto che qualcosa nell'amico non andava bene. Sheila allora cercherà di consolarlo.

La reputazione de 'Il Giardino' a rischio

L'autopsia farà emergere che Hollis è morto per overdose causata dalla stessa sostanza che ha ucciso Tom.

Li sospetterà subito di Sheila, certa che la morte dei due non sia un caso. La notizia si diffonderà velocemente arrivando ai media che potrebbero mettere in crisi la reputazione del ristorante di Deacon. Quest'ultimo non si saprà dare una spiegazione delle due morti mentre tutti cominceranno ad accusare Sheila, che con le use capacità infermieristiche avrebbe potuto iniettare la dose letale a Tom e Hollis.

Steffy sarà determinata a fermare Sheila prima che possa fare del male alla sua famiglia mentre il tenente Baker avvierà ufficialmente le indagini recandosi a 'Il Giardino'. Ridge, certo della colpevolezza di Sheila, ne disuterà con Carter e Brooke.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Hope si è sentita a disagio per l'annuncio del fidanzamento di Thomas e Paris a casa di Eric, dove i due hanno deciso di sposarsi. Steffy e Finn invece si sono riavvicinati mentre Bill ha deciso di garantire a Luna un futuro in azienda.