Negli episodi della terza stagione della soap Forbidden Fruit in onda dal 20 al 26 aprile 2026, Yildiz Yilmaz (Eda Ece) e la sua ex nemica Ender Celebi (Sevval Sam) porteranno avanti la loro alleanza. Questa volta, le due donne uniranno le loro forze per separare Halit Argun (Talat Bulut) dalla sua nuova assistente Leyla (Tuvana Turkay).

Ender umilia Leyla, Kaya chiede al figlio Yigit di fare delle indagini su Sahika

Dopo essersi insospettita, Yildiz chiederà a Ender di aiutarla a elaborare un piano per allontanare Leyla da suo marito Halit, in cambio le farà alcuni favori.

A quel punto, Ender incastrerà Leyla con una fotografia e la umilierà davanti a tutti. Erim invece, presenterà la sua nuova fidanzata ai suoi familiari. Ben presto, Leyla scoprirà chi è stato a diffondere le notizie su di lei, e deciderà di rimanere a Istanbul.

In seguito, Halit minaccerà di mandare la secondogenita Lila negli Stati Uniti, appena la sorprenderà insieme a Yigit. A proposito di quest’ultimo, verrà invitato da suo padre Kaya a fare delle indagini su sua zia Sahika, la quale invece preparerà l’ennesima trappola da fare al nipote.

Sahika decisa a far nascere una relazione tra Halit e Leyla, Yildiz accetta una proposta di lavoro

Spazio di nuovo a Yildiz e Ender, che saranno determinate a trovare il modo per far licenziare Leyla da Halit.

Sahika invece, tramerà per far innamorare Halit della sua segretaria Leyla. Successivamente, Zerrin si presenterà a villa Argun su richiesta di Halit, per cercare di aiutarlo a gestire la situazione con loro figlia Lila e Yigit.

Infine, Yildiz accetterà di lavorare come presentatrice del meteo in una trasmissione televisiva di proprietà di Nadir, per essere indipendente economicamente.

Riepilogo: Leyla è stata assunta da Halit grazie a Yildiz

Nelle puntate precedenti già andate in onda su Canale 5, era stata proprio Yildiz a convincere il marito Halit ad assumere Leyla come sua segretaria, dopo che la giovane aveva dato le dimissioni nell’azienda di Kaya. Yildiz non poteva affatto sospettare, che ben presto la sua amica Leyla venisse manipolata da Sahika per fare breccia nel cuore di suo marito Halit.