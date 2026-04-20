Sul sito Mediaset Infinity sono state divulgati gli spoiler legati ai nuovi episodi di Forbidden Fruit 3 in onda da lunedì 27 aprile a venerdì 3 maggio. Halit Leyla hanno una relazione segreta e l'uomo le regala una casa dove i due possono incontrarsi lontano da occhi indiscreti. Intanto Yigit discute con Halit e se la prende con Lia al punto da lasciarla in autostrada nel cuore della notte.

Forbidden Fruit 3: la trama dei nuovi episodi

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi della tv soap turca in onda su Canale 5, vedono Halit sempre più preso da Leyla al punto che regala alla donna una casa dove tenere i loro incontri segreti lontano da occhi indiscreti: i due hanno infatti intrapreso una relazione segreta. Sebbene Yildiz inizia a sospettare dei tradimenti del marito, quest'ultimo giustifica le sue assenze con i numerosi impegni di lavoro.

Dal punto di vista professionale invece Yildiz finisce in tendenza sui social e cattura l'attenzione di Selim: l'uomo le offre un contratto di lavoro.

Intanto durante una cena al ristorante invece, Yigit sembra essere dispiaciuto per le affermazioni di Halit sul suo conto e fra i due scoppia un'accesa discussione. Lia cerca in tutti i modi di far ragionare il marito, ma quest'ultimo irritato per la presa di posizione della donna decide di lasciarla in autostrada nel cuore della notte tanto che la donna sarà riaccompagnata a casa dalla polizia. Nel momento in cui Lia racconta tutto alla sua famiglia, i famigliari restano piuttosto indignati dall'atteggiamento del marito.

Il parere degli utenti del web

SU X, diversi utenti hanno commentato quanto sta accadendo nei nuovi episodi di Forbidden Fruit 3. Un utente ha affermato: "Certo primo appuntamento perché questi si sono sposati e hanno divorziato senza mai essere stati realmente fidanzati". Un altro utente ha scritto: "Kaya finalmente si sta comportando da persona intelligente e ha aperto gli occhi sulla sorella". Un ulteriore utente ha commentato: "Mi chiede perché non smascherano Halit per metterlo all'angolo con le foto anziché far fare a Leyla figuracce con Kaya? Ovvio che poi diventerà una vipera quando scoprirà la verità". Infine c'è chi ha affermato: "Yildiz avrebbe potuto risolvere tutto da sola, ma niente".