Gli spoiler degli appuntamenti turchi di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Halit informerà sua moglie Yildiz di dover lasciare Istanbul per un viaggio di lavoro. In realtà, l'imprenditore raggiungerà la casa che ha comprato per gli incontri clandestini con Leyla.

Leyla dichiara guerra a Yildiz

Yildiz screditerà Leyla accusandola di non essere così integerrima come vuole far credere. La segretaria reagirà male dinanzi a queste parole, dichiarando guerra alla donna. Leyla stringerà un sodalizio con Sahika, che le prometterà di farla diventare la nuova signora Argun.

Yildiz, intanto, proverà a screditare Leyla agli occhi di Halit, rivelandogli che sta tramando contro di lui insieme a Sahika e Nadir. Ma la segretaria giocherà d'anticipo, avvisando il signor Argun che molto presto dovrà incontrare il suo nemico. Halit, a questo punto, avviserà Yildiz che dovrà lasciare Istanbul per motivi di lavoro. In realtà, l'uomo si dirigerà a casa di Leyla che lo accoglierà alla porta chiamandolo amore.

Leyla e Halit hanno una storia extraconiugale

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che il pubblico scoprirà che Leyla e Halit hanno intrapreso una storia extraconiugale da diverso tempo. I due vivranno momenti di passione all'oscuro di Yildiz. Grazie a un dialogo si capirà che Leyla sta fingendo di essere dalla parte di Nadir e Sahika per estorcere loro delle informazioni da riferire al suo amante.

Nel frattempo, Zerrin farà ritorno a Istanbul su ordine di Halit. Quest'ultimo crederà che l'ex moglie metta fine alla storia d'amore tra Lila e Yigit a causa delle loro differenze di ceto sociali ma andrà incontro a una brutta sorpresa.

Zehra ha deciso di affermarsi come influencer

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit che sono stati trasmessi a metà aprile su Canale 5, Ender e Yildiz hanno deciso di sbarazzarsi di Sahika escogitando un piano nei minimi dettagli. Le due donne hanno organizzato un incontro tra la sorella di Kaya e Nadir con l'intenzione di fotografarli insieme e consegnare gli scatti ad Halit.

Intanto, Zehra ha deciso di prendere la vita alla leggera e per questo si è concentrata sulla sua carriera da star dopo l'uscita del suo libro.

La donna ha scelto di affermarsi come influencer. Nonostante questo, la sorella di Lila è apparsa legata alla famiglia, non disdegnando di passare del tempo col piccolo Halit. Zehra ha portato il bambino a passeggio dove è stata protagonista di un momento di distrazione che poteva avere serie conseguenze. La donna ha scambiato il passeggino di Halitcan con quello di un'altra bambina.