Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit si tingono di malinconia: Kaya esce di scena definitivamente. Dopo aver lottato contro le manipolazioni di Sahika, che lo porteranno a divorziare da Ender, deciderà di voltare pagina lasciando la Turchia. Un addio che arriverà proprio nel momento in cui la donna sembrava pronta a rinunciare a tutto pur di riaverlo al suo fianco.

Ender perde tutto, figli e marito

La vita di Ender inizierà a svuotarsi. Il divorzio da Kaya – causato da Sahika –, la partenza di Yigit ed Erim – che usciranno di scena –, la donna si ritroverà da sola.

Senza i suoi figli, ma anche le strategie che un tempo la facevano sentire viva, tutto apparirà come un gioco privo di senso.

Ender capirà che l'unica cosa che conta davvero è Kaya. Spinta da un sentimento sincero, metterà da parte il suo orgoglio per tentare l'ultima carta.

L'addio amaro tra Ender e Kaya

Ender cercherà Kaya per quello che spera possa essere un nuovo inizio. Vorrà chiedergli di abbandonare Istanbul per ricominciare una vita insieme, lontano da tutto.

Tuttavia, il tentativo di riconciliazione si trasformerà in un conflitto. Tra i due voleranno accuse pesanti, tra tradimenti reciproci che hanno minato la fiducia. Sarà chiaro che ormai il loro rapporto si è logorato e non ci sarà margine di miglioramento.

Kaya scrive una lettera d'addio e parte per sempre

Proprio durante lo scontro, dalle parole pronunciate da Kaya, Ender capirà che è stata Sahika a manipolare ogni cosa. La sua influenza invisibile ha creato una frattura insanabile. Nonostante la consapevolezza, non ci sarà più niente da fare.

Kaya, incapace di credere ancora in un futuro comune, deciderà di lasciare per sempre la Turchia e trasferirsi in America, dove si trova suo figlio Yigit. Scriverà una lettera d'addio e partirà senza guardarsi indietro.

Perché Kaya lascia Forbidden Fruit? Il personaggio interpretato da Barış Kılıç esce di scena per una scelta narrativa degli sceneggiatori, non avverrà per problemi relativi al suo attore all'interno della produzione. Infatti, il personaggio di Kaya perderà centralità nelle storyline principali e verrà progressivamente escluso.