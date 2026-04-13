Le trame delle prossime puntate di Forbidden Fruit in programma da lunedì 20 a domenica 26 aprile in prima visione su Canale 5 rivelano che Erim si ribellerà ad Halit Argun per difendere Lila. Zerrin, invece, farà ritorno a Istanbul dopo diverso tempo.

Zerrin arriva a Istanbul, Erim ha uno scontro col padre

Yildiz (Eda Ece) chiederà a Ender di aiutarla a organizzare un piano per dividere Leyla e Halit. La sorella di Caner, a questo punto, incastrerà la segretaria con una foto per poi umiliarla davanti a tutti. Leyla inizierà a nutrire dei sospetti che condividerà con Kaya e Halit.

Erim, invece, presenterà la nuova fidanzata in famiglia mentre Halit capirà che Yigit e Lila sono tornati insieme dopo averli incontrati nella sua tenuta. L'imprenditore furioso minaccerà di spedire la figlia a studiare dalla madre in America. Erim prenderà le difese della sorella, accusando il padre di trattarli ancora come bambini. Halit a questo punto, chiederà a Zerrin di tornare a Istanbul per gestire la situazione venutasi a creare con Lila.

Yigit, invece, incontrerà sua zia Sahika. Il pubblico scoprirà che Kaya ha invitato il figlio a fare alcune indagini sulla darklady, Il piano sarà scoperto da Sahika, la quale organizzerà una nuova macchinazione contro suo nipote.

Sahika vuole che Leyla si innamori di Halit

Le anticipazioni settimanali della serie tv rivelano che Yildiz ed Ender (Sevval Sam) studieranno un piano per cacciare Leyla dall'azienda. Allo stesso tempo, Sahika tramerà affinché l'imprenditore si innamori della sua segretaria.

Infine Yildiz cercherà una dipendenza economica e per questo accetterà di diventare conduttrice del meteo presso la rete televisiva gestita da Nadir.

Caner ha dimostrato di non avere fiducia in Nadir

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit che sono stati trasmessi a metà aprile sui teleschermi italiani, Nadir è apparso spietato, disposto a qualunque cosa per farla pagare cara ad Halit per il suo tradimento di molti anni prima.

Sahika, invece, si è schierata dalla parte del signor Argun anche se la verità è che sta tramando alle sue spalle per mettere le mani sul suo cospicuo patrimonio. Ender, scoperto tutto, ha deciso di fare qualcosa per impedirlo. La donna ha fatto una proposta ad Yildiz anche se il piano si è rivelato molto arduo. Le due hanno organizzato un incontro tra Nadir e Sahika al loro insaputa per scattarli una foto ed inviarla ad Halit. Le cose non sono andate come previsto: l'imprenditore non si è presentato all'appuntamento. Allo stesso tempo, Caner ha confidato a Emir di non riporre molta fiducia in Nadia, definendolo un tipo losco.