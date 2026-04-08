Nei prossimi episodi della terza stagione della soap turca Forbidden Fruit, si assisterà all’uscita di scena di Nadir Kılıç (Hakan Karahan), il peggior nemico di Halit Argun (Talat Bulut). Dalle anticipazioni, si evince che l’imprenditore esalerà l’ultimo respiro per mano di Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade).

Halit perde le sue ricchezze, Kaya si rifiuta di assumere sua sorella Sahika

Prossimamente, ci sarà un cambiamento radicale per Halit, il quale perderà tutte le sue ricchezze a causa del fallimento della sua azienda. Dopo essere stato sfrattato dalla sua lussuosa villa, l’uomo si vedrà costretto a trasferirsi a casa dell’autista Sitki con i figli Zehra, Lila ed Erim.

Spazio anche a Sahika, la quale in precedenza si era alleata con Halit contro il suo ex complice Nadir.

In particolare, appena Ender le ordinerà di andarsene via, Sahika chiederà a suo fratello Kaya di assumerla come sua assistente, ma riceverà un netto rifiuto. L’avvocato volterà le spalle a sua sorella, per aver fatto del male a sua moglie Ender e a suo figlio Yigit.

Sahika rimane senza alcun alleato

A quel punto, Sahika si rivolgerà a Nadir, dicendogli di poter contare di nuovo sul suo aiuto per diventare il proprietario della Holding Argun. Tuttavia, anche Nadir rifiuterà la proposta di Sahika, e le dirà di tornare in Svizzera.

Dopo essere rimasta senza alcun alleato, Sahika si farà fare dei documenti falsi da un criminale, dopodiché si presenterà da Nadir per dargli l’ultimo saluto.

Quest’ultimo mentre brinderà con Sahika si sentirà male e capirà di essere stato avvelenato. La darklady riuscirà a sbarazzarsi di Nadir, servendosi della complicità di una sua guardia del corpo.

Riepilogo: Halit ha ordinato a Yildiz di allontanarsi da Nadir

In precedenza, Ender e Sahika si sono alleate per cercare di separare Halit e Yildiz. A proposito di quest’ultima, è stata corteggiata da Nadir con una certa insistenza, visto che si è offerto di regalarle un quadro raffigurante una donna che le somiglia. La reazione di gelosia di Halit, non si è fatta attendere. In particolare, l’uomo d’affari ha ordinato a Yildiz di non nascondergli più niente e di prendere le distanze dal suo nemico Nadir.