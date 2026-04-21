Le trame delle puntate di Forbiddden Fruit in programma dal 27 aprile al 3 maggio su Canale 5 rivelano che Yigit perderà il controllo dopo aver subito un'umiliazione. Zerrin, invece, si convincerà che Halit abbia un'amante.

Yigit perde il controllo durante una cena con Halit

Yildiz otterrà grande popolarità su social, catturando l'attenzione di un imprenditore che le farà una proposta di lavoro per la sua emittente televisiva. La donna coglierà l'occasione per lanciare un proprio canale online. La sorella di Zeynep riuscirà perfino a coinvolgere un importante attore nel corso di una cena.

Nel frattempo, Caner ed Emir convinceranno Aysel ad affidarli il piccolo Halitcan. I due amici proveranno a conquistare alcune ragazze, usando il bambino della loro amica.

Yigit, invece, perderà il controllo durante una cena al ristorante con Halit. Quest'ultimo provocherà il genero, colpevole di aver intrapreso una storia d'amore con sua figlia Lila. Yigit uscirà dal locale seguito dalla compagna che cercherà invano di calmarlo. I due saliranno in macchina dove inizieranno a litigare. Yigit abbandonerà Lila in autostrada, dove verrà raggiunta dalla polizia che la riporterà a casa.

Zerrin sospetta che Halit abbia una tresca

Le anticipazioni settimanali della serie tv rivelano che Lila racconterà quanto successo alla famiglia che rimarrà sconvolta.

Intanto Zerrin sarà sicura che tra Halit e Leyla ci sia una relazione extraconiugale. La sorella di Alihan confiderà tutto a Zehra. Il pubblico scoprirà che Halit ha iniziato una tresca con Leyla, tanto da aver acquistato una casa per i loro incontri clandestini. L'imprenditore giustificherà le varie assenze con vari impegni di lavoro suscitando la gelosia e insicurezza di Yildiz.

Yildiz ha chiesto aiuto a Ender per smascherare Halit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà aprile su Canale 5, Yildiz ha chiesto aiuto a Ender per smascherare Halit. La donna è apparsa certa che suo marito e Leyla abbiano una tresca. In effetti, l'uomo ha acquistato una casa dove incontrarsi con l'amante all'oscuro di tutti.

Ender ha accettato di aiutare la sorella di Zeynep ma in cambio le ha chiesto di essere aiutata a sua volta. La donna ha poi messo in azione un piano contro Kaya, chiedendo l'aiuto di Emir e Caner. Ender ha fatto mandare al telefono del marito una foto di Leyla in reggiseno. La donna ha finto di essere arrabbiata e umiliata davanti a tutti. La segretaria ha sospettato che fosse un piano per incastrarla e per questo ne ha parlato con Kaya e Halit, che le ha dato ragione. Infine Erim ha accolto una sua vecchia amica, una certa Melisa, a Istanbul.