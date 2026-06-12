Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve sui teleschermi italiani raccontano che Cristobal punirà Pia e Ricardo per la loro relazione peccaminosa, relegandoli a semplici sguatteri. L'umiliazione arriverà a Manuel che deciderà d'intervenire per difendere la coppia.

Cristobal permette a Pia e Ricardo di rimanere alla tenuta come sguatteri

Cristobal scoprirà che Pia e Ricardo hanno una relazione peccaminosa. Il maggiordomo capo, a questo punto, metterà i due davanti a una drastica scelta. L'uomo chiederà a uno di loro di lasciare La Promessa.

Manuel prenderà le difese di Pia e Ricardo. Cristobal non potrà liberarsi di uno dei due anche se li darà una punizione esemplare. Il nuovo arrivato comunicherà alla coppia che possono rimanere alla tenuta come sguatteri e quindi con un salario minore a quello che ricevevano in precedenza. Pia accetterà l'ennesima umiliazione come Ricardo che dovrà affrontare anche suo figlio Santos che inizierà a dargli ordini in quanto suo superiore.

Manuel difende Pia e Ricardo dal maggiordomo capo

Dalle anticipazioni de La Promessa si apprende che Manuel deciderà d'intervenire nuovamente a favore di Pia e Ricardo, finiti alla berlina. L'uomo informerà Cristobal che la domestica è stata una delle migliore amiche della sua defunta moglie Jana e per questo è intoccabile.

Manuel inoltre specificherà di godere della completa stima anche di Ricardo. Cristobal, a questo punto sarà costretto a ridare a Pia e Ricardo le rispettive mansioni di domestica e di valletto. Il maggiordomo capo avrà comunque per loro un nuovo piano quando interromperà una chiacchierata, avvertendoli che non avranno alcun motivo per sorridere d'ora in avanti.

Angela ha trovato delle prove per incastrare Lorenzo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono state trasmesse ad inizio giugno su Rete 4, Cristobal ha preso una decisione che ha fatto arrabbiare Simona e Candela. Il nuovo maggiordomo capo ha chiesto a Lope di togliersi gli abiti da cuoco poiché sarebbe tornato a fare il valletto.

Le condizioni di salute di Rafaela, invece, sono migliorate a vista d'occhio grazie all'intervento del medico del paese. Catalina, a questo punto, ha deciso d'affrontare il barone di Valladares, reo di aver impedito a tutti i medici del marchesato di correre alla tenuta per visitare una bambina. Curro, intanto, ha chiesto ad Angela di non mettere il becco nella sua faida con Lorenzo, ritenendolo il responsabile della morte di Jana. La figlia di Leocadia non ha voluto sentire ragioni, informando il suo amato di aver trovato alcune prove per incastrare il capitano de La Mata.