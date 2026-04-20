Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Ender Celebi capirà di nutrire un vero interesse per Kaya dopo averlo sposato su richiesta di Yigit. La donna informerà Caner di voler organizzare un piano per far cadere suo marito tra le sue braccia.

Ender capisce di provare dei sentimenti per Kaya

Ender e Kaya decideranno di mantenere le distanze nonostante siano diventati marito e moglie. I due si sposeranno non per amore ma obbligati da loro figlio Yigit, che minaccerà di chiudere i rapporti con loro.

Tuttavia, le cose prenderanno una piega inaspettata. Ender capirà di nutrire un forte sentimento nei confronti del marito e per questo confesserà a suo fratello Caner di volerlo riconquistare. Ma le continue interferenze di Sahika spingeranno Ender a prendere una decisione definitiva.

Sahika interrompe un momento d'intimità tra sua cognata e Kaya

Le anticipazioni rivelano che Yigit verrà avvicinato dalla diabolica zia, che gli assicurerà tutto il suo sostegno. La donna farà in modo che Zerrin lo accetti come fidanzato della figlia Lila. Ender perderà la pazienza infastidita dal fatto che sua cognata stia provando a comprare Yigit, incapace di stare alla larga da Lila. La donna arrabbiata farà le valigie ma suo marito le chiederà di rimanere.

Tutto questo creerà un momento d'intimità tra Ender e Kaya, che verrà interrotto da Sahika che farà scattare l'allarme antincendio per allontanarli. La donna non vorrà che suo fratello consumi il matrimonio con la cognata.

Kaya ha costretto Sahika a lasciare la sua tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit che sono andate in onda a metà aprile su Canale 5, l'improvviso arrivo di Sahika ha interrotto l'appuntamento romantico tra Yigit e Lila. La donna ha rassicurato la coppia che non avrebbe rivelato a nessuno il loro segreto. Intanto Ender ha spiato una conversazione telefonica tra Nadir e una donna e per questo ha deciso di scoprire l'identità dell'interlocutrice misteriosa.

Yildiz, invece, è apparsa gelosa del rapporto nato tra Leyla e Halit. La sorella di Zeynep ha cercato di sbloccare il telefono del marito per trovare le prove del tradimento per poi chiedere ad Emir, Ender e Caner di aiutarla. La donna ha voluto allontanare Halit da Leyla.

Kaya, invece, ha avuto accesso alla cassetta di sicurezza di sua madre dove ha trovato il video che incastra Yigit per il tentato omicidio ai danni di Ender. L'avvocato indignato ha voluto avere un faccia a faccia con Sahika, alla quale ha detto di non considerarla più come sua sorella. L'uomo ha costretto la donna a lasciare la sua tenuta.