Nel corso delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma a breve in prima visione su Canale 5, Sahika vorrà impedire a Kaya di consumare il matrimonio con Ender Celebi. La donna attiverà l'allarme antincendio per dividere la coppia sul punto di vivere un momento di passione.

Ender capisce di amare Kaya

Tutto inizierà quando Ender e Kaya decideranno di sposarsi a causa di un ricatto del ritrovato figlio Yigit. La coppia inizierà a vivere nella stessa abitazione seppur in camere separate. Yigit, a questo punto, comincerà ad avere fiducia nei genitori, chiamandoli addirittura mamma e papà.

Nel frattempo, Ender si affezionerà sempre di più a Kaya e dirà a suo fratello di volerlo riconquistare perché non l'ha mai dimenticato. La donna darà vita a uno dei suoi piani per far cadere il legale tra le sue braccia. Celebi suggerirà al marito di andare a cena fuori da soli come fanno le coppie. Kaya accetterà la proposta, che invece farà storcere il naso a Sahika. Quest'ultima non vorrà che suo fratello consumi il matrimonio con Ender.

Sahika interrompe un momento di passione tra suo fratello ed Ender

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Halit umilierà Yigit in occasione di una cena con alcuni commensali tra cui la figlia Lila. Sahika approfitterà di questo momento per avvicinarsi al nipote, promettendogli che farà di tutto per riavvicinarlo a Lila.

Ender, scoperto il doppio gioco della cognata, si arrabbierà moltissimo con Kaya, tanto da apparire sul punto di lasciare la tenuta. Il legale pregherà la moglie di rimanere, in quanto ha capito di provare qualcosa per lei. I due saranno travolti dalla passione all'oscuro di venire spiati da Sahika. Quest'ultima farà scattare l'allarme antincendio per costringere la coppia a fuggire dalla camera da letto.

Yildiz si è alleata con Ender per sbarazzarsi di Sahika

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Forbidden Fruit che sono stati trasmessi ad inizio aprile su Canale 5, Leyla ha iniziato a lavorare per Halit dopo aver lasciato lo studio legale di Kaya in seguito alle nozze con Ender. Sahika, invece, ha ricattato la cognata, spingendola ad allearsi con lei altrimenti avrebbe denunciato Yigit alla polizia per tentato omicidio.

Nadir ha fatto una sorpresa ad Halit. L'imprenditore è andato su tutte le furie quando ha visto il suo nemico giurato.

Yildiz, intanto, è venuta a conoscenza del piano di Ender contro Sahika. Le due donne hanno unito le forze per sbarazzarsi della darklady. Quest'ultima non si è arresa e per questo ha organizzato il finto arresto di Yigit per terrorizzare Ender. Quest'ultima è corsa in commissariato dove ha scoperto che era una bufala.