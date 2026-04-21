Nella lunga attesa per la puntata finale di Grande Fratello 2026, si sono registrati dei momenti di sconforto per Francesca Manzini, che nella casa si è sfogata con Raimondo Todaro chiedendogli se sia di brutto aspetto così come suppone.

Grande Fratello vip, Raimondo Todaro rincuora Francesca Manzini: lo sconforto nella Casa

In un momento di sconforto condiviso con Raimondo Todaro, Francesca Manzini non é riuscita a trattenere il peso dell'ipotesi che lei non sia una bella donna e che pertanto potrebbe non piacere a nessuno. “Senti ma una domanda da amico, da uomo: sono brutta io?”, ha chiesto Manzini.

E la risposta di Todaro, nella diretta di Grande Fratello vip in onda sulle reti Mediaset, non é tardata ad arrivare.

Raimondo ha sostenuto che ai suoi occhi Manzini non è brutta, a differenza di quello che temerebbe la stessa coinquilina. Tuttavia lui ha fatto sapere anche di essere contrariato rispetto alla tendenza che lei avrebbe di trascurare la cura di sé e il fatto di curarsi solo per appagare l'aspettativa degli altri o per piacere agli occhi altrui e non in primis per amore di se stessa.

Raimondo e Francesca sfidano i coinquilini

"Oggi ti sei truccata perché te l’ho detto io, ti sembra una cosa normale? Tu ti devi andare bene a te stessa.”, ha quindi rimarcato Raimondo.

Nel frattempo, c'è chi tra i telespettatori attivi nel web comincia a supporre che Raimondo e Francesca giochino la strategia di essere amici e complici nel gioco, per arrivare dritti alla qualificazione al titolo di finalista del gioco insieme ad Antonella Elia.

Quest'ultima, infatti, nella puntata del Grande Fratello vip andata in onda venerdì 17 Aprile 2026 scorso, ha ottenuto la qualificazione al titolo di prima finalista del reality show, scatenando tra le reazioni più disparate dentro e fuori la Casa di Cinecittà. In particolare tra i coinquilini é stata Paola Caruso ad avere una reazione avversa alla qualificazione di Elia come prima finalista del gioco, lasciandosi andare a diverse considerazioni critiche, che hanno indignato molti telespettatori fino a scatenare delle polemiche sui social: Caruso si é detta dell'avviso che Elia non meritasse la finale del gioco e che in qualsiasi contesto anche di gioco in una società normale meriti l'emarginazione.