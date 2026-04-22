Da quando il Grande Fratello Vip ha assegnato la coreografia da portare in scena nell'11^ puntata, tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini non sembra esserci pace. In seguito all'ennesima critica legata alla coreografia della danza del ventre, Francesca ha perso le staffe con la coinquilina invitandola a non commentare anche ciò che non la riguarda.

La coreografia della discordia

Tutto è iniziato da quando il GFVip ha chiesto ad alcune concorrenti di portare in scena una coreografia per la puntata di mercoledì 22 aprile. Manzini ha spiegato che gli autori hanno chiesto a lei di fare la coreografa, ma Alessandra Mussolini l'ha smentita sostenendo che aveva capito male in confessionale.

sono completamente ossessionato da questo video e dalla faccia della manzini pic.twitter.com/TNjp54MkV5 — mat. (@justtmat) April 22, 2026

A quel punto Francesca ha deciso di fare lo stesso la danza del ventre, ma ha continuato a ricevere critiche da parte della Mussolini: "Vuoi essere collaborativa e capire le cose che non vanno e cambiarle?". Vedendo la scarsa collaborazione della comica romana, Alessandra ha affermato: "Devi ridurre il petto. È una cosa ridicola perché nella danza del ventre non si deve muovere il petto". "Non peccare d'ignoranza. Ma io dico a te come si scrive un programma politico? Tu fregatene di quello che io devo fare, perché io so come fare il mio mestiere", la replica di Francesca.

Secondo l'ex politica la danza del ventre ha mosse diverse da quello che vuole far credere la coinquilina: "È una danza brutta".

L'opinione del web sulla lite tra Francesca e Mussolini

AleMusso: “questa non è la danza del ventre.. è la danza del petto.”



Manzini: “dico a te come scrivere un programma politico?! la mia è una danza molto..”



AleMusso: “BRUTTA!”



mi hanno mandato al creatore #GFVIP pic.twitter.com/wn5POrkuj2 — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅❄️ (@zabetta97) April 22, 2026

Su X, gli utenti hanno espresso un commento sulla nuova discussione che ha coinvolto Francesca Manzini e Alessandra Mussolini. Un utente ha affermato: "Francesca sta esagerando con questa coreografia". Un altro ha affermato: "Mussolini sta esagerando.

Se Francesca si sente di ballarla così, perché criticarla?". Un utente ha aggiunto: "Francesca ribadisce di essere una professionista, ma quando mai ha ballato?". Un ulteriore utente ha scritto: "Alessandra porta la gente allo sfinimento".

GFVip: cosa succede nella 11^ puntata

In occasione della puntata in onda oggi 22 aprile su Canale 5 alle ore 22:00, Ilary Blasi mostrerà la reazione di Paola Caruso dopo che Antonella Elia è stata eletta dal pubblico prima finalista del reality show. Francesca Manzini anche è finita al centro delle polemiche a causa della coreografia da portare in scena, mentre Alessandra Mussolini sembra sempre più intenzionata a fare da Cupido tra Lucia e Raul. Raimondo Todaro è amico di Francesca, ma al tempo stesso il concorrente siciliano non sembra disdegnare la presenza di Alessandra e Adriana. Infine verrà letto il verdetto del televoto: la meno votata tra Alessandra, Adriana e Paola sarà la prima candidata all'eliminazione nella prossima puntata.