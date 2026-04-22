In questi giorni a Milano è in corso la Design Fashion Week e Helena Prestes è tornata in Lombardia proprio per partecipare ad una serie di eventi di moda e non solo. Soltanto il 21 aprile la modella è stata ospite di tre/quattro brand e si è dovuta dividere tra interviste, shooting, test di vari prodotti e registrazioni di contenuti da postare sui social.

La giornata impegnativa di Helena

Nell'attesa di volare a New York per lavorare a progetti ancora top secret, Helena ha raggiunto Milano per partecipare a diversi eventi della Design Fashion Week.

Come si evince da quello che ha postato su Instagram e TikTok, in meno di 24 ore la modella è stata ospite di molti brand e per ognuno di essi ha realizzato contenuti esclusivi.

Dopo essersi cimentata con nuovi prodotti per la cura della pelle, Prestes ha indossato un bell'abito bianco e con la sorella Mariana ha presenziato ad un evento di Guess.

In quest'occasione la 35enne ha posato per i fotografi presenti, ha rilasciato interviste e ha registrato i video che poi ha pubblicato sui suoi profili social per sponsorizzare la serata.

Two #advs are better than one

Haters keep crying, she continues to work 👏🏻🤍#heleners pic.twitter.com/EsaLwfdDWz — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) April 22, 2026

La soddisfazione del fandom

Gli attacchi degli haters sembrano non aver minimamente intaccato la carriera di Helena, e i suoi fan non possono che essere felici di tutte le soddisfazioni che si sta togliendo nell'ultimo periodo.

"Due sponsorizzazioni sono meglio di una", "Cari haters, voi piangete e lei continua a lavorare", "Come splende", "Un evento dietro l'altro, che orgoglio", "Questa donna è instancabile", "Avrà fatto 800 cose in un solo giorno, chapeau", "La nostra diva preferita", "Pazzesca in ogni sua versione", "L'unica vera regina", "Qui non c'è nulla da dire, solo da ammirare", si legge sui social.

La trasferta americana

Una volta portati a termine tutti gli impegni di questo periodo, Helena prenderà un aereo che la porterà oltreoceano.

Come ha confermato la sua manager in una recente storia su Instagram, prestissimo la modella raggiungerà New York e inizierà a lavorare su campagne pubblicitarie e altri progetti che svelerà man mano.

Tra una cosa e l'altra Prestes deve anche trovare il tempo per completare il trasloco da Terni alla nuova casa a Lecco.