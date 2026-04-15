Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 24 aprile rivelano che Greta è a conoscenza del fatto che Umberto sia il vero padre di Odile. Per lei non sarà un semplice segreto: vorrà trasformarlo in un’arma. Consapevole di quanto valga, sarà pronta a usarlo contro Adelaide quando quest'ultima e Umberto – appreso che Greta ed Ettore siano i figli di Arturo Guarnieri – obbligheranno i fratelli Marchesi a lasciare definitivamente la città di Milano.

Il Paradiso delle Signore: Greta scopre chi è il padre di Odile

Le anticipazioni rivelano che il segreto di Odile, ovvero che Umberto è il suo padre biologico, finirà nelle mani sbagliate.

Greta, infatti, è a conoscenza di questo segreto e lo terrà come un asso nella manica, perché capirà il suo potenziale. Sa che potrebbe tornarle utile e molto presto potrà usarlo a proprio vantaggio.

Greta ricatta Adelaide con il segreto di Odile

Nel momento in cui Umberto rivelerà a Marta che Greta ed Ettore sono i suoi cugini – figli di suo fratello Arturo –, e anche Adelaide ne verrà a conoscenza, Guarnieri e la Contessa cercheranno di liberarsi di loro proponendo un accordo per chiudere i conti. Sarà lì che Greta interverrà.

Conosce la verità su Odile: Umberto è suo padre e sarà pronta a rivelarlo. Greta lancerà una minaccia rischiosa ad Adelaide: se lei e Umberto non smetteranno di tormentare lei e suo fratello, Greta non esiterà a rendere pubblica questa informazione.

Una rivelazione che potrebbe causare diversi problemi.

Greta pronta a svelare la verità su Odile

Se il segreto di Odile dovesse emergere, la reputazione di Umberto verrebbe travolta. Odile si ritroverebbe non solo al centro di uno scandalo familiare, ma anche davanti a una verità che la madre le ha sempre nascosto.

Adelaide inizierà ad avere seriamente paura di Greta, anche perché la ragazza non sembrerà disposta a scendere a compromessi. Farà capire alla Contessa di essere pronta ad andare fino in fondo per ottenere ciò che vuole: rivelare pubblicamente chi è il padre di Odile.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai 1. Dopo la messa in onda, la puntata è disponibile in streaming su RaiPlay. Tutte le puntate della settimana possono essere recuperate con la replica del sabato su Rai Premium a partire dalle 16:15.