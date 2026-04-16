Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Greta riuscirà a impossessarsi del testamento di Umberto. Il comportamento della ragazza non sarà più una semplice minaccia, ma un pericolo concreto.

Il piano di Greta: il testamento di Umberto e la minaccia ai Guarnieri

Nei confronti di Adelaide e Umberto, Greta non si limiterà solo ai ricatti: entrerà in possesso di un documento molto importante, il testamento di Umberto.

Un elemento che potrebbe tornarle molto utile, in grado di contenere informazioni capaci di mettere ulteriormente in crisi la famiglia Guarnieri.

Adelaide sarà intimorita dal potere che Greta si ritroverà tra le mani e deciderà di affrontarla.

Adelaide affronta Greta ed Ettore con il segreto

Consapevole del rischio, Adelaide deciderà di affrontare i fratelli Marchesi faccia a faccia, fino a rivelare un segreto che le tornerà utile per arginare la situazione.

A ogni modo, Greta continuerà ad avere in mano il testamento e questo significherà che ogni mossa potrebbe ritorcersi contro Adelaide e Umberto.

Greta pronta a distruggere Umberto e Adelaide

Il testamento di Umberto non sarà solo un documento. Nelle mani di Greta potrebbe trasformarsi in uno strumento di ricatto, utile per ottenere vantaggi e destabilizzare una volta e per tutte la famiglia Guarnieri.

Il pericolo è che venga usato nel momento più opportuno, quando i Guarnieri saranno più vulnerabili.

La partita entrerà in una fase più pericolosa. Mentre Adelaide e Umberto cercheranno di correre ai ripari, una domanda resta aperta: quanto sarà disposta a spingersi oltre Greta?

Anticipazioni Paradiso: Odile cade nella trappola di Greta, Adelaide trema

Dopo essersi impossessata del testamento, la situazione tra Greta, Adelaide e Umberto subirà nuovi sviluppi. Greta scoprirà che il testamento di Umberto è sparito, segno che qualcuno sta cercando di fermarla. Adelaide e Umberto crederanno di essersi liberati dei Marchesi, abbassando momentaneamente la guardia. Greta, invece, non si fermerà e passerà all’azione.

Attirerà Odile in una trappola. Subito dopo, contatterà Villa Guarnieri chiedendo un incontro con Adelaide. Il confronto tra le due donne potrebbe far emergere tutta la verità sulla paternità di Odile, mettendo Umberto Guarnieri con le spalle al muro.