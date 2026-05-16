Quella che inizierà il 18 maggio sarà la penultima settimana di programmazione di Uomini e donne prima delle vacanze, e le anticipazioni del web svelano che in studio ci sarà un inaspettato ritorno. Mario Lenti riprenderà posto nel parterre Over e si dirà pronto a nuove conoscenze, invece tra Barbara De Santi e Massimo ci sarà uno stop a causa di comportamenti di lei che non andranno giù al cavaliere.

Mario ancora protagonista a Uomini e donne

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 18 al 22 maggio svelano che agli Elios riapparirà una vecchia conoscenza, un cavaliere che aveva interrotto la sua esperienza nel programma per frequentare una signora al di fuori.

Tra lunedì e venerdì prossimo, infatti, Mario tornerà in studio e diventerà subito protagonista con confronti, balli e spiegazioni sulle voci di flirt con Magda.

L'imprenditore di origini pugliesi si dirà pronto a voltare pagina e la prima dama alla quale si avvicinerà sarà una sua ex fiamma, Cinzia.

Tensioni tra gli Over del cast

Anche Barbara sarà al centro delle dinamiche delle nuove puntate di Uomini e donne, ma non per un lieto fine come quello che hanno avuto Alessio e Debora.

La protagonista del trono Over, infatti, si ritroverà a dover controbattere alle accuse di Massimo, che si dirà stufo di molti suoi atteggiamenti "da maestrina" e per questo pronto ad interrompere la loro conoscenza.

Tra i due ci sarà un litigio piuttosto acceso e ciò spegnerà l'entusiasmo che li aveva spinti a baciarsi dopo un solo appuntamento.

Ciro annuncia la scelta

Sul fronte giovani, dal 18 al 22 maggio andranno in onda le puntate in cui Ciro annuncerà la sua scelta.

La prossima settimana, infatti, il tronista di Uomini e donne avrà gli ultimi confronti in studio con le corteggiatrici, dopodiché si inizierà a preparare all'ultimo atto del suo percorso.

La fine del trono di Solimeno sarà trasmessa in tv tra poco più di una settimana, ma le anticipazioni del web svelano che sarà Elisa ad avere la meglio su Martina tra lo stupore generale.

Per assistere al fidanzamento tra i due ragazzi, però, i telespettatori dovranno pazientare almeno fino a lunedì 29 maggio.